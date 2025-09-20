Головна Країна Суспільство
Понад рік вважався зниклим безвісти у районі Білогорівки. Згадаймо Івана Адамка

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Іван Адамко виконував завдання у районі Білогорівки Бахмутського району
Захисник воював у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Адамка.

Зв'язок із захисником пропав 14 лютого 2023 року. За декілька днів із військкомату родині Івана Адамка принесли сповіщення, що він зник безвісти. Датою смерті воїна, за даними Заставнівської міськради, є 17 лютого. Тіло бійця повернули у процесі обміну лише влітку у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду та Заставнівську міську раду.

Народився Іван Михайлович Адамко 19 січня 1987 року у місті Заставна Чернівецької області. Опанував фах столяра у вищому професійному училищі №24. Останнім часом працював продавцем у меблевому магазині, також складав меблі. На дозвіллі любив зустрічатися з друзями, відпочивати на природі та подорожувати велосипедом.

Під час повномасштабної війни чоловік став на захист України. Воював у лавах 8-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Спершу понад пів року був артилеристом, а упродовж останнього місяця – піхотинцем-штурмовиком. Виконував завдання у районі Білогорівки Бахмутського району. 14 лютого 2023 року із чоловіком пропав зв'язок. За декілька днів із військкомату родині принесли сповіщення, що він зник безвісти. Тіло бійця повернули у процесі обміну наступного літа. Поховали захисника 7 листопада 2024 року.

«Іван був дуже доброю, щирою людиною. Ніколи не відмовляв у допомозі. Завжди посміхався, любив жартувати. Він дуже хотів мати сімʼю та дітей, дуже любив своїх донечок. Був люблячим чоловіком і батьком», – розповіла дружина Галина.

Поховали захисника у рідному місті. Йому назавжди 36 років. У Івана Адамка залишилися дружина, дві донечки, мама та дві сестри.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

