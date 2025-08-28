Головна Країна Кримінал
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
Чоловік підозрюваної Володимир Крупа наполягав: гора готівки у його оселі та у кабінеті дружини – гроші від ведення бізнесу
Претензії на валюту невідомого походження заявив чоловік підозрюваної

Чоловік підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини у незаконному збагаченні Володимир Крупа заявив слідству: вилучена готівка зі службового кабінету дружини начебто належить йому. Про це свідчать протоколи допиту чоловіка Тетяни Крупи датовані 21-22 травням 2025 року, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Претензії близького члена сім’ї підозрюваної стосувалися $93 тис. і 2 тис. грн. Ці кошти 3 жовтня 2024 року правоохоронці відшукали у службовому кабінеті Тетяни Крупи у Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи. Готівку було виявлено у чотирьох різних місцях: частина з неї була в паперових конвертах або загорнута в папір/паперову серветку, у коробці з-під павербанку. Решта грошей – знаходилась в пакетах.

Під час допитів Володимир Крупа повідомив, що кошти, вилучені за місцем проживання та у службовому кабінеті дружини, належать йому. Стверджував, що одержав їх від ведення бізнесу, а також залучив від інвестора (без зазначення будь-який відомостей щодо позичальника).

Разом із тим, на думку слідства, чоловік підозрюваної не навів жодних конкретних доводів та не надав доказів, які підтверджують законність походження коштів, відшуканих правоохоронцями.

Нагадаємо, що 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

«Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах», – висловила подив пресслужба Державного бюро розслідувань.

Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті ексголовлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Додамо, що 20 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу екскерівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 56 млн грн застави. До цього за дев’ять місяців арешту підозрюваної Феміда зменшила розмір застави у 10 разів – з 500 млн грн до 56 млн грн.

Теги: корупція в Україні Хмельниччина суд війна МСЕК

