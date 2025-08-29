ЗМІ ідентифікували понад 200 тис. окупантів, які загинули на війні проти України

Найбільше загарбників було ліквідовано на фронті у віці 33-35 років

Торік втрати Росії на фронті досягли рекордних значень

До серпня 2025 року втрати РФ на війні з Україною становили щонайменше 220 тис. загиблих віком від 18 до 55 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження російських ЗМІ.

У поіменному списку загиблих – 125 681 особа. Поіменний список медіа складають за відкритими джерелами, зокрема, некрологами та повідомленнями у ЗМІ. Журналісти підкреслюють, що це число не відображає всіх втрат, оскільки не про кожну смерть відомо публічно.

Ліквідовані окупанти за регіонами інфографіка: «Медіазона»

Найбільше загарбників було ліквідовано на фронті у віці 33-35 років інфографіка: «Медіазона»

На початок серпня 2025 року до судів надійшло приблизно 50 тис. позовів про визнання військовослужбовців загиблими або зниклими безвісти. Найчастіше ці позови подають представники Міністерства оборони, тому що їм необхідно виключити зниклого на бойовому завданні (тобто, фактично загиблого) військового зі списків особового складу.

Позови про зниклих і загиблих на війні росіян не закінчуються інфографіка: «Медіазона»

Втрати армії РФ за тижнями інфографіка: «Медіазона»

До 28 серпня ЗМІ змогли підтвердити загибель понад 5,5 тис. офіцерів російської армії та інших силових структур. Також офіційно підтверджено загибель 12 російських генералів: трьох генерал-лейтенантів, сімох генерал-майорів і двох відставників.

Як відомо, триває 1283-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу відбулося 191 боєзіткнення. Вчора противник завдав трьох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 358 обстрілів, зокрема 102 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6205 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 29 серпня 2025 року. Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували брата скандального депутата Держдуми Віталія Мілонова. Олександр Мілонов був добровольцем підрозділу розвідки «третьої загальновійськової армії ЛНР» та воював проти українських захисників. Він зазнав поранення і потрапив до шпиталю, де згодом помер через ускладнення.

До слова, за ІІ квартал 2025 року виплати за укладання контракту з Міноборони Росії отримали 37,9 тис. осіб, що у 2.5 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.