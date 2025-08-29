Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗМІ ідентифікували понад 200 тис. окупантів, які загинули на війні проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ ідентифікували понад 200 тис. окупантів, які загинули на війні проти України
Найбільше загарбників було ліквідовано на фронті у віці 33-35 років
фото з відкритих джерел

Торік втрати Росії на фронті досягли рекордних значень

До серпня 2025 року втрати РФ на війні з Україною становили щонайменше 220 тис. загиблих віком від 18 до 55 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження російських ЗМІ.

У поіменному списку загиблих – 125 681 особа. Поіменний список медіа складають за відкритими джерелами, зокрема, некрологами та повідомленнями у ЗМІ. Журналісти підкреслюють, що це число не відображає всіх втрат, оскільки не про кожну смерть відомо публічно.

Ліквідовані окупанти за регіонами
Ліквідовані окупанти за регіонами
інфографіка: «Медіазона»
Найбільше загарбників було ліквідовано на фронті у віці 33-35 років
Найбільше загарбників було ліквідовано на фронті у віці 33-35 років
інфографіка: «Медіазона»

На початок серпня 2025 року до судів надійшло приблизно 50 тис. позовів про визнання військовослужбовців загиблими або зниклими безвісти. Найчастіше ці позови подають представники Міністерства оборони, тому що їм необхідно виключити зниклого на бойовому завданні (тобто, фактично загиблого) військового зі списків особового складу.

Позови про зниклих і загиблих на війні росіян не закінчуються
Позови про зниклих і загиблих на війні росіян не закінчуються
інфографіка: «Медіазона»
Втрати армії РФ за тижнями
Втрати армії РФ за тижнями
інфографіка: «Медіазона»

До 28 серпня ЗМІ змогли підтвердити загибель понад 5,5 тис. офіцерів російської армії та інших силових структур. Також офіційно підтверджено загибель 12 російських генералів: трьох генерал-лейтенантів, сімох генерал-майорів і двох відставників.

Як відомо, триває 1283-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу відбулося 191 боєзіткнення. Вчора противник завдав трьох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 358 обстрілів, зокрема 102 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6205 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 29 серпня 2025 року. Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували брата скандального депутата Держдуми Віталія Мілонова. Олександр Мілонов був добровольцем підрозділу розвідки «третьої загальновійськової армії ЛНР» та воював проти українських захисників. Він зазнав поранення і потрапив до шпиталю, де згодом помер через ускладнення.

До слова, за ІІ квартал 2025 року виплати за укладання контракту з Міноборони Росії отримали 37,9 тис. осіб, що у 2.5 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Читайте також:

Теги: війна окупанти втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп також хоче у перспективі вийти на Велику угоду (Big Deal) з Путіним
Переговори на Алясці. Це не кульмінація, це лише початок
15 серпня, 13:10
Друга проблема світу Трампа – його власне політичне становище
Мирної угоди на Алясці не буде. І ось чому
10 серпня, 15:54
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
Вчора, 22:15
У розпал великої війни хмельницькі посадовці і власник фірми влаштували розтрату коштів на закупівлі модульної вбиральні, вважає прокуратура
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох Війна і бізнес
27 серпня, 14:30
Головні новини ночі проти 8 серпня
Росія атакувала українські міста дронами: головне за ніч
8 серпня, 05:42
Суд визнав зятя Пригожина, який зник на фронті, загиблим
Йосип Пригожин розповів, що сталося із його зятем, який зник на війні в Україні
12 серпня, 18:25
Триває винищення окупантів, які намагаються просочитись в глибину позицій ЗСУ крізь оборону
Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Донеччині
16 серпня, 17:36
Трамп прокоментував можливість нової війни
Трамп оцінив ймовірність Третьої світової війни
20 серпня, 13:40
На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби
Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів
21 серпня, 08:57

Події в Україні

ЗМІ ідентифікували понад 200 тис. окупантів, які загинули на війні проти України
ЗМІ ідентифікували понад 200 тис. окупантів, які загинули на війні проти України
Розвідка уразила радіолокаційну систему С-400 в окупованому Криму
Розвідка уразила радіолокаційну систему С-400 в окупованому Криму
Ураження корабля Військово-морських сил: кількість загиблих зросла
Ураження корабля Військово-морських сил: кількість загиблих зросла
На Запоріжжі мобілізовано батька-одинака: ТЦК зробив заяву
На Запоріжжі мобілізовано батька-одинака: ТЦК зробив заяву
Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням
Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням
У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників
У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
72K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
6048
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
3427
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua