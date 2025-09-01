Син Степана Хмари пішов на фронт
Раїса Шматко написала, що Тарас Хмара вирушив на фронт
Син видатного українського політика, правозахисника та дисидента Степана Хмари Тарас мобілізувався до лав Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови ГО Всеукраїнський жіночий рух «За вільну Україну» Раїси Шматко.
«Сьогодні збирали нашого Тараса Хмару на фронт. Він твердо, із сталою думкою вирішив, що це його обов'язок і він його виконає з честю. Сонечко, нехай Бог береже тебе завжди і всюди, а ми скоро приїдемо», – йдеться у дописі.
Зауважимо, що у Степана Хмари залишилося троє дітей – син Роман, донька Соломія від першого шлюбу з Галиною та син Тарас (нар. 2002) від другого шлюбу з Роксоланою.
Нагадаємо, 21 лютого 2024 року стало відомо про смерть депутата чотирьох скликань, Героя України, багаторічного політв'язня радянських концтаборів та співавтора Конституції України Степана Хмари.
25 лютого у Києві пройшла церемонія прощання зі Степаном Хмарою. Церемонія прощання з Героєм України відбулась у Київській консерваторії. Вшанувати пам'ять Степана Хмари прийшли, зокрема, рідні, друзі, колеги.
Коментарі — 0