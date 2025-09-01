Головна Скотч Життя
Син Степана Хмари пішов на фронт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Тарас Хмара син Степана Хмари від другого шлюбу
фото: Раїса Шматко/Facebook

Раїса Шматко написала, що Тарас Хмара вирушив на фронт

Син видатного українського політика, правозахисника та дисидента Степана Хмари Тарас мобілізувався до лав Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови ГО Всеукраїнський жіночий рух «За вільну Україну» Раїси Шматко.

«Сьогодні збирали нашого Тараса Хмару на фронт. Він твердо, із сталою думкою вирішив, що це його обов'язок і він його виконає з честю. Сонечко, нехай Бог береже тебе завжди і всюди, а ми скоро приїдемо», – йдеться у дописі.

фото: Раїса Шматко/Facebook

Зауважимо, що у Степана Хмари залишилося троє дітей – син Роман, донька Соломія від першого шлюбу з Галиною та син Тарас (нар. 2002) від другого шлюбу з Роксоланою.

Нагадаємо, 21 лютого 2024 року стало відомо про смерть депутата чотирьох скликань, Героя України, багаторічного політв'язня радянських концтаборів та співавтора Конституції України Степана Хмари.

25 лютого у Києві пройшла церемонія прощання зі Степаном Хмарою. Церемонія прощання з Героєм України відбулась у Київській консерваторії. Вшанувати пам'ять Степана Хмари прийшли, зокрема, рідні, друзі, колеги.

Теги: війна мобілізація Степан Хмара

