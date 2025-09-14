Скільки Україна витрачає за день війни з Росією: глава Генштабу ЗСУ назвав цифри

Україна самостійно не може витримати таке фінансове навантаження та змушена звертатися по допомогу до партнерів

Україна витрачає близько 172 мільйонів доларів, тобто приблизно 7 мільярдів гривень, лише за день повномасштабної війни, розпочатої Росією. Як інформує «Главком», про це заявив глава Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв'ю «Новини.Live».

«Можна підрахувати, у скільки це обходиться за рік, і зрозуміти, що самотужки ми не зможемо самостійно винести цей вантаж», – наголосив він.

Гнатов додав, що в такому разі дуже важливо залучати фінансування з боку західних країн-партнерів. Це дозволило б продовжувати розвиток оборонної промисловості України, а також впроваджувати інноваційні технології. Це забезпечило б Україні перевагу.

Глава Генштабу наголосив, що ведення війни проти «великої і ресурсно потужної країни» надзвичайно дороге.

Нагадаємо, міжнародний валютний фонд (МВФ) визначив, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на $10-20 млрд вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів щодо нової програми допомоги, що може ускладнити зусилля України в пошуку міжнародної підтримки.

До слова, міністерство фінансів передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати $45 млрд. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише $35 млрд. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.