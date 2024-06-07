Макрон зробив заяву щодо відправки в Україну військових інструкторів

Президент Франції заявив про створення коаліції з кількох країн, які готові навчати військових ЗСУ на території України

Макрон: «Чому ми повинні підкорятися Росії, яка вирішить, що ми не маємо права відправляти інструкторів?»

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що відправлення французьких інструкторів в Україну – це «ефективний та практичний» крок, оскільки для оборони Київ «мобілізує набагато більше людей». Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде ефективніше навчати на українській території. Це легітимний захід», – наголосив Макрон.

Президент Франції додав, що його країна не воює з Росією і не хоче ескалації, але хоче зробити все, щоб допомогти Україні оборонятися. Він зауважив, що не вважає навчання на суверенній території України її солдатів ескалацією.

«Чому ми повинні підкорятися Росії, яка вирішить, що ми не маємо права відправляти інструкторів? Ми не згодні з цими «червоними лініями», – заявив він. За словами Макрона, у цій тренувальній місії Франція не буде самотньою, маючи на увазі створення коаліції з кількох країн, які готові долучитися до навчання українських військових на території України.

Володимир Зеленський підтримав ініціативу президента Франції щодо відправки військових інструкторів в Україну. Він зазначив, що це дозволить скоротити шлях до навчання.

Нагадаємо, естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. Про це заявив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл в інтерв'ю Breaking Defense.

За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – «щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість».

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