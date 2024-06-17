Україна вдруге в історії стала чемпіоном Золотої Євроліги з волейболу

Українці вдруге у своїй історії стали переможцями Золотої Євроліги

Збірна України з волейболу перемогла Хорватію у сезоні чоловічої Золотої Євроліги з волейболу із рахунком 3:1. Про це повідомляє sport.ua.

До Фіналу чотирьох у дебютному турнірі українці потрапили з третього місця в турнірній таблиці, з чотирма перемогами в шести матчах.

Україна виступала у такому складі: Євген Кісілюк (набрав 19 очок), Максим Дрозд (3), Данило Уривкін (11), Дмитро Янчук (12), Юрій Семенюк (13), Сергій Євстратов (3), Олександр Бойко (ліберо) – стартовий. На заміну виходили Дмитро Долгополов (3), Віктор Шаповал (10), Олександр Наложний (1), Микола Рудницький (5).

Відомо, що Хорватія до зустрічі з Україною не програла жодного матчу в сезоні Євроліги. У матчі за третє місце збірна Чехії в п'яти партіях здолала Естонію і здобула бронзові нагороди.

Нагадаємо, що раніше нападник збірної Албанії та гравець італійського «Сассуоло» Недім Байрамі забив найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи. Сталося це у поєдинку 1-го туру Євро-2024 Албанія – Італія.