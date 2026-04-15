Федоров на відкритті «Рамштайну» зробив заяву про втрати РФ

У Берліні проходить зустріч у форматі «Рамштайн»

Росія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – у середньому 428

Сьогодні, 15 квітня, у Берліні почалася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». На засіданні міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву про втрати РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Федоров зауважив, що на полі бою Сили оборони не лише утримують позиції, а нарощують тиск. Втрати Росії досягли рівня, що перевищує темпи її мобілізації. «Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога», – додав він.

Зазначається, що сьогодні Росія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – у середньому 428.

За словами Михайла Федорова, пріоритети України залишаються незмінними:

протиповітряна оборона;

масштабування українських дронів і ракет;

забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами.

До слова, міністр оборони Піт Гегсет знову пропустив засідання Контактної групи з питань оборони України. Замість Гегсета долучився керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі.

До слова, міністр оборони Піт Гегсет знову пропустив засідання Контактної групи з питань оборони України. Замість Гегсета долучився керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі.