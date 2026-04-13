Розстріл українських воїнів на Харківщині: встановлено особи загиблих

Наталія Порощук
Росіяни розстріляли українських полонених
фото: скриншот з відео

Евакуація тіл ще не відбулася

Особистості українських військовополонених, яких розстріляли російські військові у Ветеринарному на Харківщині, вже встановлено. Водночас евакуація тіл наразі неможлива через небезпечну ситуацію на місці. Про це повідомив «Суспільному» начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев, передає «Главком».

«Евакуація тіл ще не відбулася, оскільки там ситуація дуже динамічна і зараз немає тих умов, які б дозволили безпечно здійснити евакуацію», – сказав речник 14-го корпусу.

Нагадаємо, російські війська скоїли черговий воєнний злочин, стративши українських військовослужбовців, які потрапили в полон. Згідно з оприлюдненими даними, трагедія сталася поблизу населеного пункту Ветеринарне у Харківській області.

Жертвами окупантів стали четверо бійців однієї з механізованих бригад Збройних сил України. Противник зумів зайти на позицію українських захисників «через сусідів».

Також російські окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Донеччині. За цим фактом правоохоронці почали розслідування.

Раніше російські окупанти розстріляли двох українських військових на околиці Затишшя Запорізької області.

