Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Юрія Садового

Із початком повномасштабного вторгнення Юрій Садовий став на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Садового, який повернувся додому «на щиті» через два роки після загибелі.

Захисник України Юрій Садовий загинув 27 квітня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Юрій Садовий народився 26 липня 1973 року у Львові. Навчався у школі № 73, згодом закінчив Львівське вище професійне політехнічне училище за фахом фрезерувальника. Працював у НВК «Полярон» та у львівській філії «Нової пошти».

Рідні згадують полеглого захисника як мужню та надзвичайно добру людину: Юрій любив природу, захоплювався садівництвом і тримав власну пасіку.

Із початком повномасштабного вторгнення він став на захист України. Боронив територіальну цілісність країни на донецькому напрямку у складі 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого Державної прикордонної служби України.

За бойові заслуги воїн нагороджений «Золотим хрестом» головнокомандувача ЗСУ та відзнакою Міноборони «Захиснику України».

фото: Львівська міська рада

Юрій Садовий загинув 27 квітня 2024 року. Лише зараз, після тривалого часу, воїн повертається на рідну землю. Чин похорону відбудеться сьогодні, 14 квітня, на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

У захисника залишилися дружина, донька, мати та брат.

