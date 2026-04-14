Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Юрія Садового

Ірина Міллер
glavcom.ua
Захисник України нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест»
колаж: glavcom.ua

Із початком повномасштабного вторгнення Юрій Садовий став на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Садового, який повернувся додому «на щиті» через два роки після загибелі.

Захисник України Юрій Садовий загинув 27 квітня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Юрій Садовий народився 26 липня 1973 року у Львові. Навчався у школі № 73, згодом закінчив Львівське вище професійне політехнічне училище за фахом фрезерувальника. Працював у НВК «Полярон» та у львівській філії «Нової пошти».

Рідні згадують полеглого захисника як мужню та надзвичайно добру людину: Юрій любив природу, захоплювався садівництвом і тримав власну пасіку. 

Із початком повномасштабного вторгнення він став на захист України. Боронив територіальну цілісність країни на донецькому напрямку у складі 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого Державної прикордонної служби України.

За бойові заслуги воїн нагороджений «Золотим хрестом» головнокомандувача ЗСУ та відзнакою Міноборони «Захиснику України».

Садовий нагороджений відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест»
фото: Львівська міська рада

Юрій Садовий загинув 27 квітня 2024 року. Лише зараз, після тривалого часу, воїн повертається на рідну землю. Чин похорону відбудеться сьогодні, 14 квітня, на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

У захисника залишилися дружина, донька, мати та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також

Мир як пауза перед новою війною
Світ та війна: п'ять жорстких законів геополітики
6 квiтня, 18:11
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Вчора, 16:00
Військові ворожої армії
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
18 березня, 21:11
Михайло Апостол наполягає: до 2016 року картини Івана Марчука не були настільки цінними у вартості, як тепер
Війна за спадщину легендарного художника Марчука. Колишній нардеп відреагував на арешт картин
20 березня, 07:30
Єврокомісія відсунула заборону нафти РФ на тлі нових ризиків
Єврокомісія відклала заборону імпорту російської нафти: причина
24 березня, 20:34
Еммануель Макрон скликав засідання Ради оборони на ранок, 8 квітня
Війна на Близькому Сході: Макрон скликав термінове засідання Ради оборони
7 квiтня, 22:50
Тарас Кузьма був учасником АТО
Боронив Україну з початку повномасштабної війни. Згадаймо Тараса Кузьму
9 квiтня, 09:00
Чоловік стоїть на купі уламків у районі Корніш Ель-Мазраа в Бейруті після бомбардування столиці Ізраїлем у середу
Війна в Лівані підриває стабільність угоди між США та Іраном
11 квiтня, 03:28
Стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього Зеленський «має ухвалити певні рішення», сказав Пєсков
«Розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
12 квiтня, 15:47

Стали відомі нові подробиці про екскерівника ТЦК, який на роботі цілувався із жінками
В Україні до +15° та без опадів: прогноз погоди на 14 квітня 2026
МЗС створило нову посаду для роботи з полоненими та зниклими безвісти
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 14 квітня 2026: традиції та молитва
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Вчора, 15:38

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
