Боронив Україну з початку повномасштабної війни. Згадаймо Тараса Кузьму

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Кузьму.

На фронті 1 квітня 2026 року поліг захисник України зі Львова Тарас Кузьма. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Народився Тарас Кузьма 27 квітня 1993 року у місті Перемишляни Львівської області. Навчався у Перемишлянському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Омеляна Ковча Перемишлянської міської ради Львівської області.

Проходив строкову військову службу, після закінчення працював у сфері виготовлення меблів, займався власною справою.

Зі слів рідних, Тарас Кузьма був справжнім патріотом і добре розумів, за що воює і кого захищає. Вирізнявся добротою, турботливістю та життєрадісністю, мав чудове почуття гумору. Умів дружити, цінував побратимів. Його улюблена фраза – «Ну, товариші, хто, як не ми?» – завжди звучала з усмішкою.

За час служби військовослужбовець врятував не одне життя, ризикуючи власним, і робив позначки на люку машини за кожного врятованого побратима. Був людиною не про матеріальне, а про духовне.

Воїн мріяв одружитися, збудувати будинок біля лісу з видом на річку для майбутньої сім’ї та стати батьком. Навіть попри виснажливу війну він залишався людиною, яка вміла глибоко і щиро любити.

фото: Львівська міська рада

Був учасником АТО. Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому напрямку у складі 65-ї окремої механізованої бригади «Великий луг» Сухопутних військ Збройних сил України, на донецькому, північно-слобожанському та курському напрямках у складі 1-ї окремої важкої механізованої Сіверської бригади Сухопутних військ Збройних сил України, а також на дніпропетровському та запорізькому напрямках у складі 433-го окремого батальйону безпілотних систем імені Героїв Крут Сухопутних військ Збройних сил України.

У березні 2026 року отримав військово-облікову спеціальність пілота БПЛА, чого прагнув і чим пишався. Життя захисника обірвалося 1 квітня 2026 року.

У Тараса Кузьми залишилися батьки, брат та наречена.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.