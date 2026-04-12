«Розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною

Стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього Зеленський «має ухвалити певні рішення», сказав Пєсков

Пєсков заявив, що «війна проти України триватиме доти, доки українське керівництво не піде на кроки, які вимагає російська сторона»

Територіальні суперечки між Україною та Росією полягають «лише у кількох кілометрах». Таку заяву зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує «Главком».

Він також заявив, що стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього президент України Володимир Зеленський «має ухвалити певні рішення». А «війна проти України триватиме доти, доки українське керівництво не піде на кроки, які вимагає російська сторона».

«Поки Зеленський не набереться сміливості й не візьме на себе відповідальність за свої рішення, спецоперація триватиме», – додав речник російського диктатора.

Пєсков також заявив, що великоднє перемир’я – це «гуманітарний жест із боку Путіна», а Великдень – свято, яке шанують і росіяни, і українці.

Раніше міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро.

Заступника керівник Офісу президента Павло Паліса повідомив, що Російська Федерація планує створити так звану буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.