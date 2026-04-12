«Розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
Пєсков заявив, що «війна проти України триватиме доти, доки українське керівництво не піде на кроки, які вимагає російська сторона»
Територіальні суперечки між Україною та Росією полягають «лише у кількох кілометрах». Таку заяву зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує «Главком».
«Територіальні розбіжності між Росією та Україною полягають у кількох кілометрах», – цитують Пєскова російські медіа.
Він також заявив, що стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього президент України Володимир Зеленський «має ухвалити певні рішення». А «війна проти України триватиме доти, доки українське керівництво не піде на кроки, які вимагає російська сторона».
«Поки Зеленський не набереться сміливості й не візьме на себе відповідальність за свої рішення, спецоперація триватиме», – додав речник російського диктатора.
Пєсков також заявив, що великоднє перемир’я – це «гуманітарний жест із боку Путіна», а Великдень – свято, яке шанують і росіяни, і українці.
Раніше міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро.
Заступника керівник Офісу президента Павло Паліса повідомив, що Російська Федерація планує створити так звану буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.
