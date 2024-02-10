Спецпрокурор США заявив про провали в пам’яті у Байдена й отримав гнівну відповідь

Американський лідер зберігав у себе вдома секретні документи

Президент Сполучених Штатів Джо Байден розгнівався через дослідження спецпрокурора Роберта Хура, у якому американського лідера звинувачують у порушенні правил поводження з секретними документами і називають «літньою людиною з проблемами з пам'яттю». Своє обурення Байден висловив на незапланованому брифінгу у Білому домі у четвер.

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«У мене з пам'яттю все гаразд… Як, чорт забирай, він (спецпрокурор Роберт Хур, – «Главком») сміє говорити про це?», – наголосив американський президент.

Він також відкинув твердження, що нібито не міг згадати, коли помер його син.

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Водночас міністерство юстиції США поінформувало, що не звинувачуватиме президента Байдена, який, порушуючи правила, зберігав у себе вдома секретні документи.

«Ми дійшли висновку, що в цій справі немає підстав для кримінальних звинувачень», – йдеться у заяві спецпрокурора.

Згодом висновки звіту Роберта Хура стосовно віку й пам'яті президента розкритикував і речник юридичного офісу Білого дому Ян Семс, пише »Укрінформ».

«Коли невідворотний висновок полягає в тому, що жодні звинувачення не підтверджуються фактами й доказами, залишається питання, чому в цьому документі витрачається час на безпідставну й недоречну критику президента», – сказав Семс.

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Речник зауважив, що згадка про вік президента у звіті з натяком, нібито він страждає забудькуватістю, «має політичний мотив».

Зазначимо, що міністерство юстиції США встановило, що Байден неправильно зберігав секретні документи, пов'язані з військовою та зовнішньою політикою в Афганістані. Документи знайшли під час обшуку в його будинку в штаті Делавер у січні минулого року. Під час допиту президент США нібито не згадав, коли він був віцепрезидентом, коли почався термін його повноважень на цій посаді, а також начебто не пам'ятав, коли помер його син Бо.

Нагадаємо, що Байден назвав зволікання Конгресу з наданням допомоги Україні злочинною недбалістю.