Верховний Суд поставив крапку у справі першого в Україні визнання шлюбу між чоловіками

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зорян Кісь та Тимур Левчук
фото: nv.ua

Торік Деснянський районний суд Києві визнав фактичні шлюбні відносини між подружжям чоловіків – Зоряном Кісем і Тимуром Левчуком

Верховний Суд залишив у силі перше в Україні встановлення фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками – першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером, громадським активістом Тимуром Левчуком. Як інформує «Главком», про це повідомили в громадській організації «Інсайт».

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу громадського руху «Всі разом», який пояснював свою зацікавленість у справі положенням власного статуту. В документі одна з цілей діяльності організації полягає в «недопущенні легалізації в Україні одностатевих шлюбів та партнерств».

Суд пояснив, що рішення не може оскаржувати сторона, яка не брала участі у справі і на чиї права та обов'язки воно не впливає.

Зрештою суд залишив у силі позицію нижчої інстанції, яка вперше встановила фактичні шлюбні відносини (спільне проживання однією сім'єю) між чоловіками без офіційного узаконення.

«Це колосальний прецедент. Жодна гомофобна чи консервативна організація не зможе використовувати суди як інструмент для переслідування чи скасування рішень на користь ЛГБТІ+ людей, прикриваючись «суспільною мораллю». Держава захистила межі приватного життя», – вважають в «Інсайті».

Нагадаємо, у липні 2025 року Деснянський районний суд Києві визнав фактичні шлюбні відносини між подружжям чоловіків – Зоряном Кісем і Тимуром Левчуком.

Коли Зоряна призначили на посаду першого секретаря Посольства України в Ізраїлі, він мав поїхати у довготривале відрядження за кордон. У Міністерстві закордонних справ України йому відмовили взяти з собою Тимура, пославшись на законодавство, яке визначає шлюбом лише союз жінки та чоловіка.

Тому працівник посольства в Ізраїлі звернувся до суду, аби там визнали між ним і його партнером фактичні шлюбні відносини – проживання однією родиною без офіційного узаконення.

Раніше повідомлялося, що після тривалого періоду спаду в Україні зафіксовано нову хвилю реєстрацій шлюбів. За даними Міністерства юстиції та Державної судової адміністрації, у 2025 році кількість нових сімей зросла на 10%, тоді як кількість розлучень скоротилася на 12%. Попри позитивну динаміку, статистика залишається складною: на кожні 10 нових союзів припадає 7 розірвань.

