Чи гріх святкувати 8 Березня: священник пояснив позицію церкви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Священник резюмував, що виявляти увагу та турботу до своїх половинок, матусь та бабусь потрібно постійно
фото: скріншот із відео

Міжнародний жіночий день не внесений до релігійного календаря і не має духовного підґрунтя

Щороку на початку весни в українському суспільстві відновлюються дискусії щодо доцільності святкування 8 Березня. Окрім історичного та політичного контекстів, багатьох українців турбує питання релігійної допустимості цього дня. Як інформує «Главком», про це в Instagram розповів священник Юліан Тимчук.

Перш за все, священнослужитель закликає звернути увагу на першопричину виникнення цього дня. Історично 8 Березня несло в собі правозахисну функцію.

«Багато людей запитують мене, чи варто святкувати 8 Березня. А я відповідаю. Якщо подивитися на цей день з точки зору історії, ми побачимо, що жінки захищали свої права, адже вони не завжди були такі, як у чоловіків», – зазначив Тимчук.

Щодо релігійного аспекту, священник підтверджує, що Міжнародний жіночий день не внесений до релігійного календаря і не має духовного підґрунтя. Однак це не означає, що вірянам суворо заборонено його відзначати.

«Якщо подивитися з точки зору церкви, то, звичайно, це свято не є церковним. Але і нема заборони святкувати цей день», – підкреслив священнослужитель.

На думку Тимчука, найважливішим аргументом є саме біблійний погляд на ставлення до жінки. Святе Письмо чітко вказує на повагу та любов, яку чоловіки повинні виявляти до своїх дружин.

 «Якщо ми подивимося на те, що говорить нам Господь через Святе Письмо, ми побачимо, що Бог завжди шанував жінку. Недобре чоловікові бути одному. І так само говориться: чоловіки, любіть своїх жінок, як Господь любить церкву», – пояснив він.

Священник резюмував, що виявляти увагу та турботу до своїх половинок, матусь та бабусь потрібно постійно, нагадуючи їм про свою любов. Водночас він не бачить нічого поганого в тому, щоб зробити приємне та подарувати квіти у цей конкретний весняний день.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до українок із нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, наголосивши, що їхній внесок у життя країни є визначальним і не обмежується лише датою в календарі. Глава держави підкреслив надзвичайну роль українських жінок у часи повномасштабного протистояння російській агресії. 

Як відомо, повна назва свята – Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року). Цьому передували рухи суфражисток, активісток і робітниць, які наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ виборювали свої права у всьому світі.

8 березня 1857 року у Нью-Йорку робітниці-текстильниці вийшли на страйк із вимогами рівної з чоловіками оплати праці, покращення умов праці та 10-годинного робочого дня. Через 51 рік, 8 березня 1908 року, тисячі жінок у Нью-Йорку вимагали виборчого права, протестували проти важких умов праці та праці дітей.

Читайте також:

Теги: 8 березня свята квіти священник свято

