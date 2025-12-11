Головна Світ Політика
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
Трамп настільки розчарований відсутністю прогресу в мирних переговорах, що може вийти з них
Війна в Україні стає для президента США Дональда Трампа дедалі більшим політичним тягарем

Після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Україна програє війну проти російського вторгнення і що Москва нібито має перевагу, декілька офіційних осіб повідомили CNN, що ні США, ні Європа не проводили нових оцінок, які б вказували на суттєві зміни на полі бою. Вони також не бачать ознак того, що сили диктатора Володимира Путіна можуть швидко здобути перемогу, передає «Главком».

Оцінки свідчать про неоднозначну ситуацію: Росія досягла незначних успіхів на лінії фронту та наближається до ключових українських ліній постачання, але це відбувається ціною величезних військових втрат. Український військовий підтвердив CNN, що хоча росіяни проникають, це не є принциповою зміною порівняно з останніми місяцями.

«Правда в тому, що за останній рік Росія захопила менше 1% території України. Отже, це, звичайно, не перемога у війні», – заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Бразе. Вона підкреслила, що цілі Кремля – позбавити Україну суверенітету – не можуть бути досягнуті на полі бою.

Проте офіційні особи визнали, що ситуація для Києва залишається складною. Високопоставлений американський чиновник зазначив: «Україна поступово втрачає стратегічні позиції на сході через виснаження сил та обмеженість оборонних позицій».

Останніми тижнями російські війська просуваються до міста Покровськ на сході. Хоча російські командири неодноразово заявляли про його захоплення, українські командири наполягають, що бої тривають. Покровськ був важливим логістичним хабом, і хоча його роль зменшилася через інтенсивні бої, ключові лінії постачання в цьому районі залишаються відкритими.

Європейські чиновники висловлюють занепокоєння, що Трамп настільки розчарований відсутністю прогресу в мирних переговорах, що може вийти з них, поклавши відповідальність за перешкоджання домовленостям на Україну та Європу.

Цю думку підтвердив високопоставлений американський чиновник, сказавши CNN, що для Трампа це «стає дедалі більшим політичним тягарем, оскільки це нескінченна війна».

У записаному в понеділок інтерв'ю Politico Трамп знову висловив своє невдоволення Володимиром Зеленським, посилюючи тиск щодо укладення миру. «Йому доведеться взяти себе в руки і почати приймати речі такими, якими вони є, коли ти програєш», – сказав Трамп. На запитання, чи програла Україна війну, Трамп відповів:«Вони втратили багато землі, і ви, звичайно, не скажете, що це перемога».

Песимістична оцінка війни Трампом є різкою зміною його позиції. Лише два місяці тому після зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку він здивував світ, заявивши, що Україна зможе не лише втримати фронт, але й відвоювати всі території, захоплені Росією після вторгнення.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському необхідно бути реалістом.

Трамп звернув увагу на те, що в Україні тривалий час не проводилися вибори, а також на великі людські втрати. За його словами, 82% українців вимагають укладення мирної угоди, оскільки «вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня» і бажають припинення війни.

Повідомлялося, що завтра має відбутися зустріч «коаліції охочих», де йтиметься про гарантії безпеки та недопущення повторення російської агресії. «Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення», – пояснив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

