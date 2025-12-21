Головна Країна Суспільство
Поліг під час боїв на Донеччині. Згадаймо Олександра Семенчукова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Олександр Семенчуков мав військове звання – старший сержант
фото: glavcom.ua

21 серпня 2025 року захисник був призваний на військову службу до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Семенчукова.

23 листопада 2025 року на Донеччині, мужньо виконуючи військовий обов’язок із захисту територіальної цілісності та незалежності України, загинув військовослужбовець Семенчуков Олександр Миколайович.. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Фастівську міську раду.  

Олександр Семенчуков народився 22 серпня 1980 року у селі Велика Снітинка. Навчався у Великоснітинській загальноосвітній школі. Після закінчення школи захисник здобув професійну освіту у Фастівському центрі професійно-технічної освіти, де отримав спеціальність токаря-зварювальника.

Після закінчення навчання Олександр Семенчуков працював в НДГ «Великоснітиньке» ім.Музиченка токарем. В 1998 р. була строкова служба у Полтаві. А вже після – робота охоронцем на ТРК «Україна».

21 серпня 2025 року захисник був призваний на військову службу до лав Збройних сил України у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Мав військове звання – старший сержант.

Олександр Семенчуков був опорою і підтримкою для своєї родини, надійним другом, люблячим батьком.

фото: Фастівська міська рада

23 листопада 2025 року герой загинув на Донеччині, мужньо виконуючи військовий обов’язок із захисту територіальної цілісності та незалежності України.

У захисника залишилися батько Микола Миколайович, брат та діти – Аліна, Олександра та Микола.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

