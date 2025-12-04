Літак із Зеленським до Ірландії супроводжували невідомі дрони: реакція спецслужби

Ірландські спецслужби класифікували інцидент як гібридну атаку, літак приземлився без зіткнень

Чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з президентом України Володимиром Зеленським, порушивши заборону на польоти, увечері в понеділок, коли президент вирушив до Ірландії. Про це повідомляє The Journal.

За даними джерел, «чотири дрони військового типу» досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Літак приземлився із випередженням графіка, тому розминувся з БпЛА.

Після цього дрони полетіли в бік військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який був таємно розгорнутий біля Дубліна. Ірландські Збройні сили вирішили не збивати дрони.

Спецслужби встановили, що дрони запускали з північного сходу Дубліна та перебували в повітрі до двох годин. Наразі невідомо, хто їх запустив і з якою метою, а також де зараз перебувають дрони.

«Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військового призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку», – йдеться у повідомленні.

Після інциденту у вівторок відбулася термінова нарада керівництва Ірландії, а літак із Зеленським здійснив спеціальний злет з Дубліна, щоб обмежити ризик подібних ситуацій.

Нагадаємо, що 2 грудня у Дубліні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром.