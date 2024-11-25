ЮНІСЕФ посилює підтримку вразливих категорій українців

Сім'ї з дітьми, які проживають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення, зможуть отримати 21,8 тис. грн

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розширює підтримку вразливих категорій українців. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, продовжиться допомога сім'ям із дітьми, які проживають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення в семи областях. Їм надаватимуть 21,8 тис. грн для підготовки до зими.

Зазначається, що виплати вже отримали понад 103 тис. осіб, з яких 44 тис. – діти. Крім того, майже 5 тис. сімей надали побутове паливо.

Також триватиме програма, у межах якої одноразову допомогу в розмірі 10,8 тис. грн отримають сім'ї з дітьми, які виїхали з громад Сумської та Харківської областей, де оголошено обов'язкову евакуацію.

Крім того, з 350 до 800 зросте кількість шкіл на прифронтових територіях, які отримають грошові гранти від ЮНІСЕФ на модернізацію харчоблоків і підготовку до зими.

Нагадаємо, до Верховної Ради 6 листопада подано законопроєкт №12184 про збільшення допомоги при народженні дитини. При цьому у парламенті ще з березня цього року перебуває на розгляді практично аналогічний проєкт №11072. У чому між ними різниця – розібрався «Главком» у матеріалі «Третина мільйона за немовля! Хто більше?».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів пропонує збільшити виплати до 15 млн грн для родин загиблих захисників, які були у статусі цивільних осіб, а також посилити підтримку ветеранського спорту.

До слова, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».