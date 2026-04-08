Путін знайшов нового стратегічного партнера: про яку країну мова

Єгор Голівець
Путін розширив вплив в Африці через нову владу Мадагаскару
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Москва отримала доступ до рідкісних ресурсів і ключового маршруту світової нафти

Росія посилила позиції в Африці після зміни влади на Мадагаскарі, відкривши для себе нові можливості доступу до ресурсів і контролю над важливими логістичними маршрутами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними агентства, хаос на глобальному енергетичному ринку та зростання цін на нафту дозволили Росії наростити доходи, попри економічні втрати від війни проти України. На цьому тлі Кремль активізує геополітичну експансію, зокрема в Африці.

Новий керівник Мадагаскару, полковник Майкл Рандріаніріна, який прийшов до влади після перевороту у жовтні, публічно подякував президенту РФ Володимиру Путіну за постачання бойових гелікоптерів, вантажівок та продовольства.

«Ця подія сталася за день до початку атаки США та Ізраїлю на Іран і практично не викликала резонансу за межами Мадагаскару. Проте вона також стала ще одним плацдармом для Путіна в його прагненнях розширити вплив Кремля на континенті та скористатися геополітичною нестабільністю», – пише Bloomberg.

Мадагаскар має значний ресурсний потенціал. Країна є четвертим у світі виробником кобальту – ключового матеріалу для акумуляторів, а також поступається лише Китаю за обсягами виробництва графіту. Крім того, за оцінками Геологічної служби США, запаси рідкісноземельних елементів на острові посідають восьме місце у світі.

Стратегічне значення має і порт Туамасіна, розташований поблизу важливого судноплавного маршруту в Індійському океані, поруч із газовими родовищами Мозамбіку. Через цей регіон проходить значна частина світового нафтового трафіку.

Аналітик консалтингової компанії Control Risks Шон Дуті зазначив: «РФ не формувала події навколо Ірану, але вона вміло використовує моменти, коли увага Заходу відволікається». За його словами, перебої у світовому судноплавстві лише підвищують стратегічну вагу Мозамбіцької протоки.

Нагадаємо, що Камерун заявив про загибель своїх громадян, які воювали на боці Росії у війні проти України. Йдеться щонайменше про 16 осіб, загибель яких підтвердила російська сторона.

