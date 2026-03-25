Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки

Аббас Арагчі зауважив, що США передають повідомлення Ірану, але це не можна назвати переговорами

Очільник іранського зовнішньополітичного відомства Аббас Арагчі висловив сумнів щодо пропозицій США розпочати діалог. На його думку, зміна риторики Вашингтона після вимог «беззастережної капітуляції» свідчить про визнання невдачі американської сторони. Про цеповідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Арагчі підтвердив, що останнім часом через посередництво дружніх держав від США надійшло кілька звернень. Проте він зауважив, що цей процес є лише обміном повідомленнями для висловлення позицій чи попереджень, а не повноцінними переговорами.

В ефірі державного телебачення міністр наголосив, що нинішні заяви американців про діалог фактично підтверджують їхній програш. За його словами, ідеї з отриманих послань передані вищому керівництву Ірану, яке за потреби озвучить офіційну позицію.

Водночас у Білому домі заявляють про інтенсивну підготовку до переговорів, попри те, що Тегеран поки не підтримав запропонований план із 15 пунктів щодо завершення конфлікту.

Також Арагчі прокоментував інформацію медіа про те, що Дональду Трампу демонструють підібрані відео з успішними ударами американських сил. Міністр розкритикував таку подачу війни як «продакшн» для внутрішньої аудиторії США та самого президента.

Нагадаємо, що речник Збройних сил Ірану Ебрахім Золфакарі висміяв заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито близьке припинення бойових дій та успішних переговорів. У Тегерані наголошують: жодних прямих контактів із Вашингтоном не підтверджують.

Раніше Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.