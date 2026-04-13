Ізраїль підрахував витрати на війну з Іраном

Бойові дії за участю Ізраїлю та США завдали значної шкоди економіці країни
Війна з Іраном коштувала Ізраїлю близько 35 млрд шекелів (приблизно $11,5 млрд) прямих бюджетних витрат. Про це повідомило Міністерство фінансів Ізраїлю, повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

У відомстві зазначили, що бойові дії за участю Ізраїлю та США завдали значної шкоди економіці країни. Зокрема, йдеться про скорочення ВВП і суттєве зростання державних витрат.

Чиновники наголошують, що повний фінансовий ефект війни стане зрозумілим лише з часом, оскільки попереду витрати на відновлення та економічне відновлення.

Найбільша частина витрат припала на сектор безпеки, зокрема Армію оборони Ізраїлю, Міністерство оборони та Міністерство національної безпеки та розвідувальної структури.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що воєнна кампанія проти Ірану триває, попри успішне досягнення низки стратегічних цілей та наголосив, що Ізраїль не відмовляється від своїх цілей щодо Ірану попри перемир'я, досягнуте за посередництва США.

За даними The New York Times, багаторічний союз між Дональдом Трампом та Беньяміном Нетаньягу проходить через серйозне випробування, оскільки пошуки мирної угоди виявили суттєві розбіжності в їхніх довгострокових стратегіях. 

