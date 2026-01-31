Люди Шурми просили захисту від НАБУ… у злочинної «групи Міндіча». Слідство натрапило на важливий документ

Під час обшуків у рамках операції «Мідас» детективи виявили документ з іншого кримінального провадження

У справі колишнього заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми несподіваний поворот: детективи НАБУ натрапили на важливий документ під час проведення іншої операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист НАБУ від 22 травня 2024 року, який отримав керівник ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Слідство просило його виділити спеціалістів для роботи у комісії, яка мала зафіксувати момент несинхронної роботи окремих підстанцій і ліній електропередачі операторів систем розподілу, які розташовані на окупованих територіях, з Об’єднаною енергетичною системою України.

Важлива ремарка: 21 січня 2026 року НАБУ і САП повідомили про викриття схеми із заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області. Серед підозрюваних брати Ростислав та Олег Шурми.

Разом із тим вищезгаданий лист до «Запоріжжяобленерго» правоохоронці виявили під час обшуків за місцем проведення конспіративних зустрічей учасників у так званій операції «Мідас» – масштабних розкрадань бюджетних коштів у сфері енергетики, до яких причетні бізнесмени Тимур Міндіч, Олександр Цукерман. Також у цій справі фігурує прізвище ексміністра енергетики Германа Галущенка.

витяг із судового реєстру

«Вказане дає обґрунтовані підстави вважати, що особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні (справи Шурми, на кінець січня 2026 року у ній є дев’ять підозрюваних – «Главком»), будучи обізнаними про заплановані детективами НАБУ процесуальні дії, зверталися до учасників злочинної організації, які мали вплив на Міністерство енергетики України та інші підприємства паливно-енергетичного комплексу, з метою перешкоджання у виконанні співробітниками НАБУ завдань кримінального провадження» – зазначено в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Як відомо, у справі Ростислава Шурми Національне антикорупційне бюро розслідує факти розкрадання коштів за «зеленим» тарифом на тимчасово окупованій території Запорізької області. Сума збитків складає 141,3 млн грн. Протягом липня 2022 року-червня 2023 року компанії «Нацпрод», КД Енерджі 2» і «Відновлювальна енергія Запоріжжя», які контролюються родиною Шурми, отримали кошти від держпідприємства «Гарантований покупець» за начебто поставлену електроенергію в Об’єднану енергетичною системою України. Однак виробничі потужності цих підприємств (сонячні електростанції) розташовані на територіях Малобілозерської сільської тергромади і Дніпрорудненської міської тергромади, з лютого-березня 2022 року опинилися під контролем російських окупантів.

Також антикорупційні органи отримали доступ до переписки ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми. Зокрема, 1 березня 2022 року у чаті у месенджері Telegram він дав доручення особі, яка виконувала функції головного виконавчого директора групи компаній родини Шурми (мовою оригіналу): «Приглядывай пожалуйста за всеми предприятиями. Не только солнце и стройки… Можешь всем сказать, что до окончания военного времени я тебя назначил старшим. Если у кого то возникнут вопросы по подчиненности».

Як повідомляв «Главком», на початку вересня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента. Пізніше посадовець залишив країну. Востаннє журналісти відшукали пана Ростислава з братом Олегом в Австрії.

Крім того, 30 січня НАБУ викликало на допити Ростислава та Олега Шурми на допити як підозрюваних.

Варто зазначити, що раніше Ростислав Шурма заперечував усі звинувачення, заявлявши, що лише регулятор та оператор системи передачі «Укренерго» має повноваження встановлювати підключення електростанцій до об'єднаної енергосистеми України.