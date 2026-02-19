Головна Країна Суспільство
Поліг під час бойових дій на херсонському напрямку. Згадаймо Михайла Прихідька

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг під час бойових дій на херсонському напрямку. Згадаймо Михайла Прихідька
У 2025 році Михайло Прихідько став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
колаж: glavcom.ua

Прихідько боронив Україну у складі 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Прихідька.

Життя 31-річного захисника України обірвалося під час виконання бойового завдання 7 лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Михайло Прихідько народився 20 листопада 1994 року у Львові. Навчався у Львівській правничій гімназії, згодом – в Українській академії друкарства за спеціальністю «Видавництво і поліграфічна справа».

Працював у сфері громадського харчування на приватних підприємствах.

У вільний час Михайло Прихідько грав у футбол із друзями, організовував турніри між командами
У вільний час Михайло Прихідько грав у футбол із друзями, організовував турніри між командами
фото з фейсбук-сторінки Михайла Прихідька

Зі слів рідних, Михайло був світлою і щирою людиною, життєрадісним, із тонким почуттям гумору, любив жартувати. У вільний час грав у футбол із друзями, організовував турніри між командами. Вирізнявся вихованістю та завжди приходив на допомогу.

За віддану службу та мужність воїн був нагороджений медаллю «Ветеран війни»
За віддану службу та мужність воїн був нагороджений медаллю «Ветеран війни»
фото з фейсбук-сторінки Михайла Прихідька

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на херсонському напрямку у складі 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За віддану службу та мужність воїн був нагороджений медаллю «Ветеран війни». Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання 7 лютого 2026 року.

У 2025 році Михайло Прихідько став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2025 році Михайло Прихідько став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

Поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 87 (вул. Пасічна).

У Михайла Прихідька залишилися мати, сестра, родина та друзі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

