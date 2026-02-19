Поліг під час бойових дій на херсонському напрямку. Згадаймо Михайла Прихідька

У 2025 році Михайло Прихідько став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Життя 31-річного захисника України обірвалося під час виконання бойового завдання 7 лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Михайло Прихідько народився 20 листопада 1994 року у Львові. Навчався у Львівській правничій гімназії, згодом – в Українській академії друкарства за спеціальністю «Видавництво і поліграфічна справа».

Працював у сфері громадського харчування на приватних підприємствах.

У вільний час Михайло Прихідько грав у футбол із друзями, організовував турніри між командами фото з фейсбук-сторінки Михайла Прихідька

Зі слів рідних, Михайло був світлою і щирою людиною, життєрадісним, із тонким почуттям гумору, любив жартувати. У вільний час грав у футбол із друзями, організовував турніри між командами. Вирізнявся вихованістю та завжди приходив на допомогу.

За віддану службу та мужність воїн був нагороджений медаллю «Ветеран війни» фото з фейсбук-сторінки Михайла Прихідька

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на херсонському напрямку у складі 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За віддану службу та мужність воїн був нагороджений медаллю «Ветеран війни». Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання 7 лютого 2026 року.

У 2025 році Михайло Прихідько став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

Поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 87 (вул. Пасічна).

У Михайла Прихідька залишилися мати, сестра, родина та друзі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання.