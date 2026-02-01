Головна Країна Події в Україні
Ворожий дрон убив двох людей у Дніпрі (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Наслідки атаки на Дніпропетровщину, 1 лютого 2026 рік
фото: Олександр Ганжа/Telegram

В обласному центрі зруйнований приватний будинок, ще дві оселі – пошкоджені

У Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей, жінка і чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Атака на обласний центр сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще дві оселі – пошкоджені. Понівечена також легкова автівка. 

Крім того, звечора й уночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини. Застосовували артилерію та FPV-дрони. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.

За уточненою інформацією, вчора вдень через артобстріл Покровської громади потрощені ще одна приватна оселя і господарська споруда.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину, 1 лютого 2026 рік
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Нагадаємо, що через атаку на залізничну інфраструктуру станції Синельникове на Дніпропетровщині рух поїздів до Дніпра було тимчасово обмежено.

До слова, оголошене наприкінці січня так зване енергетичне перемир’я між Росією та Україною фактично завершилося у ніч на 1 лютого, саме напередодні прогнозованих сильних морозів в Україні. Дата завершення перемир'я випливає з публічних заяв, озвучених Кремлем. «Главком» розповідав, як розгорталися події та які заяви лунали від України, США та Росії.

