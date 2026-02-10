Головна Країна Суспільство
Буданов в Криму. Вийшов в ефір фільм, який вперше розкриває деталі легендарної спецоперації ГУР

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Буданов в Криму. Вийшов в ефір фільм, який вперше розкриває деталі легендарної спецоперації ГУР
Підготовкою та реалізацією операції керував майбутній начальник ГУР, а нині керівник Офісу президента Кирило Буданов
фото: скріншот з відео

Буданов став ворогом Кремля після таємної операції в Криму

Документальний фільм телеканалу 2+2 «Таємна операція в Криму» вперше публічно розкрив деталі спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України, проведеної на території тимчасово окупованого Криму у 2016 році.

Тоді підрозділ ГУР здійснив ризикований глибокий рейд на півострів із метою ураження ударних вертольотів і сучасних систем протиповітряної оборони РФ в районі Джанкоя. Підготовкою та реалізацією операції керував майбутній начальник ГУР, а нині керівник Офісу президента Кирило Буданов, якого після цього в Кремлі вважають особистим ворогом.

За його словами, ключовою метою операції був не лише військовий результат, а передусім повернення кримського питання в політичний порядок денний України та міжнародної спільноти.

«Вона мала величезний політичний ефект. Це найголовніше. Тоді всі змирилися, по суті, з втратою Криму і про нього взагалі забули, навіть перестали згадувати. Одразу після цієї операції це підняло питання Криму. Це його оживило», – розповів Буданов.

Операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Криму у 2016 році стала першою подібною спецоперацією проти Російської Федерації з моменту здобуття Україною незалежності. Вона виявилась поворотною, продемонструвавши готовність української воєнної розвідки до активної боротьби як у морально-психологічному, так і в професійному вимірі.

Попри те, що російській стороні вдалося викрити сам факт операції, елітний підрозділ ФСБ «Вимпел» не зміг затримати українських розвідників. Усі бійці ГУР повернулися на підконтрольну Україні територію без втрат. Водночас з російського боку було поранено двох співробітників ФСБ та ліквідовано підполковника Центру спеціального призначення «Вимпел» Романа Каменєва.

«Це дуже сильно підняло моральний дух багатьом співробітникам», – зазначив Кирило Буданов. За його словами, операція показала, що ворог і його так звані елітні підрозділи не є настільки непереможними, як це часто подавалося.

У фільмі також повідомляється, що знищений командир ворожого підрозділу був сином впливової особи, яка перебувала в особистих контактах із Володимиром Путіним. Після цього Кирило Буданов став особистою мішенню російського президента, який, за словами авторів стрічки, пообіцяв знищити всіх, хто був причетний до кримської операції.

Загалом, провал дій елітного підрозділу ФСБ на території тимчасово окупованого Криму виявився серйозним репутаційним ударом для Кремля. Адже на той час він продемонстрував обмеженість реального контролю РФ над півостровом і підтвердив прагнення України до деокупації Криму, яка особисто для Буданова фактично розпочалась з операції 2016 року.

Теги: фільм Кирило Буданов ворог Крим війна

