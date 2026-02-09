Головна Країна Події в Україні
Удар по Харківщині: загинули жінка й дитина, є постраждалі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Харківщині: загинули жінка й дитина, є постраждалі (фото)
З-під завалів вилучено тіла двох загиблих
фото: ДСНС Харківщини

Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований

У результаті удару російського БпЛА по Харківщині загинули жінка з дитиною, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Сьогодні вночі ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів. Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 50 м кв., яку ліквідували», – йдеться у повідомленні.

Удар по Харківщині: загинули жінка й дитина, є постраждалі (фото) фото 1

З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.

Удар по Харківщині: загинули жінка й дитина, є постраждалі (фото) фото 2
Удар по Харківщині: загинули жінка й дитина, є постраждалі (фото) фото 3

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Під удар ворожих ударних дронів потрапив один з населених пунктів Малоданилівської громади.

Теги: Харківщина війна ДСНС

