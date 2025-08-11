Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця

Лубінець: Росія продовжує свою геноцидну політику проти українського народу і використовує для цього найцинічніші методи

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронних органів через «банк даних» українських дітей, який створили окупанти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лубінця.

«Росія продовжує свою геноцидну політику проти українського народу і використовує для цього найцинічніші методи. Це, зокрема, незаконне усиновлення дітей з тимчасово окупованих територій України, яке мало місце ще з 2014 року і може продовжуватися дотепер. Також нещодавно було виявлено онлайн-ресурс окупантів, на якому можна «обрати» собі українську дитину з ТОТ за описом. Наче це не люди, а товар», – йдеться у повідомленні.

Лубінець наголосив, що направив листи до правоохоронних органів задля належного реагування. За його словами, такі дії є порушенням прав дитини та можуть мати ознаки торгівлі людьми.

«Наголошу, що Україна робить усе можливе, щоб повернути всіх українських дітей. Це питання їхнього життя та безпеки. Ми розраховуємо на рішучу підтримку міжнародної спільноти заради порятунку дітей», – додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, росіяни створили онлайн-каталог, у якому «продають» українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника благодійної організації Save Ukraine, колишнього дитячого омбудсмена Миколу Кулебу.

Кулеба зазначає, що на створеному сайті можна буквально «вибрати» собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар: «слухняна», «спокійна» тощо.