Найбільш популярні послуги нотаріуса в Україні: статистика за 2025 рік

Найчастіше українці оформлювали спадщину – 495 тис. бланків. Це на 5% менше, ніж за такий самий період торік

За перше півріччя 2025 року в Україні використано понад 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Найбільш популярними послугами залишаються оформлення спадщини та відчуження землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

За перше півріччя 2025 року було використано 3,44 млн бланків. Це на 5% менше, ніж у 2024 році, та на 25% менше, ніж у 2021-му.

Оформлення спадщини: Ця послуга лідирує з 495 тис. використаних бланків. Хоча це на 5% менше, ніж торік, показник майже відповідає рівню 2021 року.

інфографіка: Опендатабот

Земля та нерухомість: Попит на відчуження землі зростає – за пів року використано 424 тис. бланків, що майже на третину більше, ніж у 2021 році. Водночас угоди з іншою нерухомістю зменшилися на 17% порівняно з 2021 роком, до 402,7 тис. бланків.

інфографіка: Опендатабот

Заповіти та шлюбні договори: Оформлення заповітів значно скоротилося – на 15% за рік, до 58 179 бланків. Шлюбні договори також оформлюють рідше: 3561 бланк, що майже вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

інфографіка: Опендатабот

Крім того, за пів року було зіпсовано 79 827 бланків, а також зафіксовано п’ять випадків їхнього викрадення. Це значно менше, ніж до початку повномасштабної війни, коли було викрадено 660 бланків.

інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, українці, які працювали за межами країни, тепер можуть додати цей стаж до свого українського для оформлення пенсії. Нові правила діють навіть для тих, хто працював у державах без угод про взаємне зарахування стажу. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.