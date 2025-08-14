Найбільш популярні послуги нотаріуса в Україні: статистика за 2025 рік
Найчастіше українці оформлювали спадщину – 495 тис. бланків. Це на 5% менше, ніж за такий самий період торік
За перше півріччя 2025 року в Україні використано понад 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Найбільш популярними послугами залишаються оформлення спадщини та відчуження землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.
За перше півріччя 2025 року було використано 3,44 млн бланків. Це на 5% менше, ніж у 2024 році, та на 25% менше, ніж у 2021-му.
Оформлення спадщини: Ця послуга лідирує з 495 тис. використаних бланків. Хоча це на 5% менше, ніж торік, показник майже відповідає рівню 2021 року.
Земля та нерухомість: Попит на відчуження землі зростає – за пів року використано 424 тис. бланків, що майже на третину більше, ніж у 2021 році. Водночас угоди з іншою нерухомістю зменшилися на 17% порівняно з 2021 роком, до 402,7 тис. бланків.
Заповіти та шлюбні договори: Оформлення заповітів значно скоротилося – на 15% за рік, до 58 179 бланків. Шлюбні договори також оформлюють рідше: 3561 бланк, що майже вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення.
Крім того, за пів року було зіпсовано 79 827 бланків, а також зафіксовано п’ять випадків їхнього викрадення. Це значно менше, ніж до початку повномасштабної війни, коли було викрадено 660 бланків.
