Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, навіщо Макрон відправив свого посланця до Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, навіщо Макрон відправив свого посланця до Путіна
Президент Еммануель Макрон та його радник Еммануель Бонн
фото з відкритих джерел

Президент України: «Емманюель шукає альтернативний діалог з Росією»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній візит Еммануеля Бонна, головного дипломатичного радника Еммануеля Макрона, до російської столиці. За словами глави держави, Париж намагається вибудувати «альтернативний діалог» з Кремлем, щоб гарантувати Європі суб’єктність у майбутньому мирному процесі та не допустити вирішення долі України виключно у форматі Вашингтон – Москва. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Дипломатичний радник Макрона зустрівся з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Як підкреслив Володимир Зеленський, головною метою поїздки було:

«Я думаю, тут секретів немає. Емманюель шукає альтернативний діалог з Росією. Емманюель про це сказав і публічно, і непублічно, – що ми всі хочемо закінчити цю війну. Він вважає, що Європа має бути в процесі закінчення війни і мати свій голос. І ми чуємо щодо цього позицію, що Європа хотіла б, щоб та чи інша держава, або той чи інший лідер, який шукає новий майданчик для діалогу з «рускімі», щоб цей лідер був акцептований всією Європою і представляв інтереси всієї Європи», – підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що дії Франції продиктовані бажанням ЄС мати власний вплив на фінал війни, проте закінчення війни без української сторони неможливе.

«Ми з вами хочемо, щоб війна закінчилась. І не на користь агресора. Тому перший крок – щоб ніхто не закінчував цю війну на двосторонній зустрічі без України. На мій погляд, це найголовніше. Двостороння – я маю на увазі, Америки і Росії. Тобто не можна без нас закінчити цю війну. Тристороння зустріч – це точно справедлива та надійна історія. Тристороння, тому що є модератор. Зараз це США. Ми хотіли б, щоб це були США і Європа. Ми постійно це підкреслюємо, захищаємо інтерес також і Європи, але отримуємо сигнал, що на сьогодні ми говоримо про зустріч Україна–Америка–Росія», – пояснив президент.

Нагадаємо, Франція активізує зусилля, щоб не допустити усунення європейських країн від формування нової архітектури безпеки за підсумками війни в Україні. Як повідомляє Reuters, головний дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн на початку тижня здійснив неафішований візит до Москви.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон переговори росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори США та Ірану в Омані завершилися домовленістю про нову зустріч
США та Іран завершили ядерні переговори в Омані
Вчора, 17:11
Росія може перейти до моделі «білих списків» в інтернеті
РФ готує нову доктрину цифрового контролю: деталі від розвідки
5 лютого, 07:28
Росіяни продовжують інформаційну атаку проти України
Російська пропаганда поширює фейкові обкладинки французьких видань із Зеленським
2 лютого, 14:11
Рятувальники ліквідували всі займання та врятували трьох людей
Масована атака на Черкащину: наслідки (фото)
2 лютого, 11:48
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів
31 сiчня, 09:19
Уночі агресор здійснив атаку по Дніпропетровщині
Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
21 сiчня, 09:04
По Синельниківському району противник поцілив БпЛА
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)
21 сiчня, 07:52
РФ з початку війни втратила 11 579 танків
Втрати ворога станом на 20 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
20 сiчня, 06:52
Міністр оборони Британії ухилився від відповіді щодо чисельності військ для України
Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових надійде в Україну
8 сiчня, 11:20

Політика

Платформа росіян у ПАРЄ оприлюднила проукраїнську заяву
Платформа росіян у ПАРЄ оприлюднила проукраїнську заяву
Зеленський пояснив, навіщо Макрон відправив свого посланця до Путіна
Зеленський пояснив, навіщо Макрон відправив свого посланця до Путіна
Зеленський розказав, що Путін клянчить у Трампа
Зеленський розказав, що Путін клянчить у Трампа
Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
Питання територій. Зеленський розказав, чим закінчився черговий раунд переговорів в Абу-Дабі
Питання територій. Зеленський розказав, чим закінчився черговий раунд переговорів в Абу-Дабі
Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню
Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua