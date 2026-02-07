Зеленський пояснив, навіщо Макрон відправив свого посланця до Путіна

Президент України: «Емманюель шукає альтернативний діалог з Росією»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній візит Еммануеля Бонна, головного дипломатичного радника Еммануеля Макрона, до російської столиці. За словами глави держави, Париж намагається вибудувати «альтернативний діалог» з Кремлем, щоб гарантувати Європі суб’єктність у майбутньому мирному процесі та не допустити вирішення долі України виключно у форматі Вашингтон – Москва. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Дипломатичний радник Макрона зустрівся з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Як підкреслив Володимир Зеленський, головною метою поїздки було:

«Я думаю, тут секретів немає. Емманюель шукає альтернативний діалог з Росією. Емманюель про це сказав і публічно, і непублічно, – що ми всі хочемо закінчити цю війну. Він вважає, що Європа має бути в процесі закінчення війни і мати свій голос. І ми чуємо щодо цього позицію, що Європа хотіла б, щоб та чи інша держава, або той чи інший лідер, який шукає новий майданчик для діалогу з «рускімі», щоб цей лідер був акцептований всією Європою і представляв інтереси всієї Європи», – підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що дії Франції продиктовані бажанням ЄС мати власний вплив на фінал війни, проте закінчення війни без української сторони неможливе.

«Ми з вами хочемо, щоб війна закінчилась. І не на користь агресора. Тому перший крок – щоб ніхто не закінчував цю війну на двосторонній зустрічі без України. На мій погляд, це найголовніше. Двостороння – я маю на увазі, Америки і Росії. Тобто не можна без нас закінчити цю війну. Тристороння зустріч – це точно справедлива та надійна історія. Тристороння, тому що є модератор. Зараз це США. Ми хотіли б, щоб це були США і Європа. Ми постійно це підкреслюємо, захищаємо інтерес також і Європи, але отримуємо сигнал, що на сьогодні ми говоримо про зустріч Україна–Америка–Росія», – пояснив президент.

Нагадаємо, Франція активізує зусилля, щоб не допустити усунення європейських країн від формування нової архітектури безпеки за підсумками війни в Україні. Як повідомляє Reuters, головний дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн на початку тижня здійснив неафішований візит до Москви.