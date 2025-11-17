Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку

У квітні Андрій Мулявка 2022 року приєднався до захисту Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Мулявку.

26-річний молодший лейтенант Андрій Мулявка загинув 5 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання у районі міста Покровськ Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду та Національну академію СБУ.

Андрій Мулявка народився 17 грудня 1998 року у селі Нова Українка Рівненського району. Закінчив Котівський ліцей, а після здобуття середньої освіти переїхав до Рівного, де навчався у сільськогосподарському технікумі, а згодом – у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ хлопець вступив до Національної академії Служби безпеки України. У квітні 2022 року Андрій добровільно приєднався до лав війська – проходив службу у спецпідрозділі «Омега» Національної гвардії України. Остання його посада – офіцер бойової групи 1-го окремого загону спеціального призначення «Омега».

Із жовтня 2022 року до лютого 2025 року він навчався в Національній академії СБУ на магістратурі заочної форми навчання за спеціальністю «Національна безпека».

«Він дуже хотів йти воювати. Це було його покликання. Андрій був одержимий цим. Він цікавився роботою різних спецпідрозділів – як вони виконують завдання, захищають країну. Деякі люди не хотіли їхати на «нуль», а він умів брати на себе таку відповідальність», – пригадує тітка захисника.

Рідні та друзі розповідають, що Андрій дуже любив спорт – намагався у всьому бути першим, будь-яку справу він завжди доводив до кінця.

Попрощалися з Андрієм Мулявкою 14 листопада на майдані Незалежності у Рівному. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Нова Українка Рівненського району.

З найрідніших у чоловіка залишилися мама, бабуся та брат.

