Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку
Молодшому лейтенанту Андрію Мулявці назавжди 26...
колаж: glavcom.ua

У квітні Андрій Мулявка 2022 року приєднався до захисту Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Мулявку.

26-річний молодший лейтенант Андрій Мулявка загинув 5 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання у районі міста Покровськ Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду та Національну академію СБУ.

Андрій Мулявка народився 17 грудня 1998 року у селі Нова Українка Рівненського району. Закінчив Котівський ліцей, а після здобуття середньої освіти переїхав до Рівного, де навчався у сільськогосподарському технікумі, а згодом – у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ хлопець вступив до Національної академії Служби безпеки України. У квітні 2022 року Андрій добровільно приєднався до лав війська – проходив службу у спецпідрозділі «Омега» Національної гвардії України. Остання його посада – офіцер бойової групи 1-го окремого загону спеціального призначення «Омега».

Із жовтня 2022 року до лютого 2025 року він навчався в Національній академії СБУ на магістратурі заочної форми навчання за спеціальністю «Національна безпека».

У квітні Андрій Мулявка 2022 року приєднався до захисту Батьківщини
У квітні Андрій Мулявка 2022 року приєднався до захисту Батьківщини
фото: Рівненська міська рада/Facebook

«Він дуже хотів йти воювати. Це було його покликання. Андрій був одержимий цим. Він цікавився роботою різних спецпідрозділів – як вони виконують завдання, захищають країну. Деякі люди не хотіли їхати на «нуль», а він умів брати на себе таку відповідальність», – пригадує тітка захисника.

Рідні та друзі розповідають, що Андрій дуже любив спорт – намагався у всьому бути першим, будь-яку справу він завжди доводив до кінця.

У квітні 2022 року Андрій добровільно приєднався до лав війська
У квітні 2022 року Андрій добровільно приєднався до лав війська
фото: Національна академія СБ України/Facebook

26-річний молодший лейтенант Андрій Мулявка загинув 5 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Військовий тримає траурний портрет Андрія Мулявку
Військовий тримає траурний портрет Андрія Мулявку
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання з Андрієм Мулявкою
Прощання з Андрієм Мулявкою
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання з Андрієм Мулявкою
Прощання з Андрієм Мулявкою
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання з Андрієм Мулявкою
Прощання з Андрієм Мулявкою
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Попрощалися з Андрієм Мулявкою 14 листопада на майдані Незалежності у Рівному. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Нова Українка Рівненського району.

З найрідніших у чоловіка залишилися мама, бабуся та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремлівський послідовник сатани прагне панувати над цілим світом
Кремлівський послідовник сатани прагне панувати над цілим світом
8 листопада, 09:03
Знайомтесь, партія «ЗСУ»!
Знайомтесь, партія «ЗСУ»! Партійне будівництво
23 жовтня, 13:15
Стубб попередив, що росіяни намагаються нав'язати Трампу позицію Путіна
Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України
25 жовтня, 23:32
12 жовтня 2022 року добровільно вирушив на фронт
Стояв на захисті України з перших днів війни. Згадаймо Ярослава Гулюка
29 жовтня, 09:00
До жовтня 2025 року в кожному третьому регіоні країни-агресорки були офіційні виплати вербувальникам
РФ витратила рекордну суму на вербувальників на війну
28 жовтня, 06:42
The Telegraph: Німеччина зняла ліміти на військові витрати через загрозу з боку РФ
The Telegraph: Німеччина зняла ліміти на військові витрати через загрозу з боку РФ
3 листопада, 00:52
Для перевезення пасажирів поїзд №779/780 відправився за графіком
РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у двох областях України
31 жовтня, 07:23
Суд зобов'язав поліцію повернути засудженому вилучений значок із прапором РФ
Чи можна тримати вдома значки із прапором РФ та георгіївську стрічку? Верховний суд створив прецедент
4 листопада, 12:17
Українські чиновники наживаються на похоронах загиблих військових
«Мисливці за тілами»: як війна годує похоронну «мафію» в Україні
15 листопада, 22:24

Суспільство

Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку
Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Прогноз погоди на тиждень 17 – 23 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 17 – 23 листопада 2025 року
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
На Львівщині суд зобов’язав Росію виплатити матері загиблого військового 65 млн грн
На Львівщині суд зобов’язав Росію виплатити матері загиблого військового 65 млн грн
Американський блогер попросив описати Путіна одним словом. ЗСУ запропонували свою версію
Американський блогер попросив описати Путіна одним словом. ЗСУ запропонували свою версію

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua