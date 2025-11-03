The Telegraph: Німеччина зняла ліміти на військові витрати через загрозу з боку РФ

Німеччина планує сформувати одну з найбільш потужних армій на європейському континенті

Німеччина активно повертається до ролі одного з провідних військових лідерів Європи, що відбувається на тлі триваючої російської агресії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

У межах значних реформ, започаткованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін повністю зняв усі фінансові обмеження, які стосувалися оборонного сектору. Мета цієї політики – сформувати одну з найбільш потужних армій на європейському континенті.

Як зазначає видання, скасування обмежень дозволило розпочати масштабну програму закупівель, що включає інвестиції у сотні мільярдів фунтів на новітні танки, артилерійські системи, винищувачі та військові кораблі. Таким чином, Бундесвер цілеспрямовано готується до можливої протидії загрозі, що походить від Володимира Путіна.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала додаткові системи «Patriot». Президент подякував Німеччині та наголосив на потребі подальшого збільшення кількості систем ППО.

«Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів». Я хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості – вони виконані. Є ще «петріоти» в Україні, включаємо в роботу», – заявив Президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що головною ставкою російського диктатора Володимира Путіна у війні є удари з повітря, якими він намагається компенсувати нездатність досягти цілей на землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Президент підкреслив, що терор є головним інструментом Путіна: «Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо».