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Захищала Україну з 2014 року. Згадаймо Наталію Личман

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Захищала Україну з 2014 року. Згадаймо Наталію Личман
Захасниця із Закарпаття відзначилася в обороні Бахмута
колаж: glavcom.ua

Наталія Личман воювала з 2014 року у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Наталію Личман. 

19 грудня 2022 року віддала своє життя, боронячи незалежність України, військовослужбовиця із Закарпаття Наталія Личман. 

Наталія народилася 16 червня 1984 року у Мукачеві.

Захисниця воювала з 2014 року у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, відзначилася в обороні Бахмута. Як під час АТО, так і під час повномасштабної війни в Україні вона продемонструвала свій героїзм та любов до рідної країни.

Військовослужбовиця Наталія Личман стала на захист України ще у 2014 році
Військовослужбовиця Наталія Личман стала на захист України ще у 2014 році
фото: срцмережі

Загинула 19 грудня 2022 року. Обставин загибелі у відкритих джерелах немає.

21 грудня 2022 року у Мукачеві в Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері відбулося прощання із військовослужбовицею.

Як повідомила журналістка і військовослужбовиця Олена Білозерська, у кінці 2023 року російські пропагандисти використали ім'я військовослужбовиці Наталі Личман длясвого чергового  фейку. Полеглу героїню «перевели» до 14-ї ОМБр на посаду психолога, і там її нібито застрелив комбат за те, що вона начебто змушувала бійців іти на штурм, щоб відбити втрачені позиції.  

Наталія Личман – військова 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади
Наталія Личман – військова 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади
малюнок Олени Білозерської

У Наталії Личман залишились батьки і син Микола.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

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