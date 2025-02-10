Захищала Україну з 2014 року. Згадаймо Наталію Личман

Наталія Личман воювала з 2014 року у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Наталію Личман.

19 грудня 2022 року віддала своє життя, боронячи незалежність України, військовослужбовиця із Закарпаття Наталія Личман.

Наталія народилася 16 червня 1984 року у Мукачеві.

Захисниця воювала з 2014 року у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, відзначилася в обороні Бахмута. Як під час АТО, так і під час повномасштабної війни в Україні вона продемонструвала свій героїзм та любов до рідної країни.

Військовослужбовиця Наталія Личман стала на захист України ще у 2014 році фото: срцмережі

Загинула 19 грудня 2022 року. Обставин загибелі у відкритих джерелах немає.

21 грудня 2022 року у Мукачеві в Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері відбулося прощання із військовослужбовицею.

Як повідомила журналістка і військовослужбовиця Олена Білозерська, у кінці 2023 року російські пропагандисти використали ім'я військовослужбовиці Наталі Личман длясвого чергового фейку. Полеглу героїню «перевели» до 14-ї ОМБр на посаду психолога, і там її нібито застрелив комбат за те, що вона начебто змушувала бійців іти на штурм, щоб відбити втрачені позиції.

Наталія Личман – військова 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади малюнок Олени Білозерської

У Наталії Личман залишились батьки і син Микола.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.