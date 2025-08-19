Головна Країна Суспільство
Поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання. Згадаймо Назарія Лепака

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Назар Лепак приєднався до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», де виконував бойові завдання як штурмовик-кулеметник


Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Назарія Лепака.

8 серпня 2025 року біля Торецька, виконуючи бойове завдання, загинув випускник нашого університету Назар Лепак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Західноукраїнський національний університет.

Назарій Лепак народився 4 вересня 1999 року у Дрогобичі. Навчався у загальноосвітній школі №1. Після закінчення дев’яти класів вступив до Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу, згодом продовжив навчання у Тернопільському національному економічному університеті.



Після завершення освіти працював провідним економістом у ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».

У жовтні 2023 року Назарій добровільно став до лав Збройних сил України. Приєднався до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», де виконував бойові завдання як штурмовик-кулеметник. Після перенесеної операції не полишив служби й продовжив боронити країну у підрозділі безпілотних літальних систем..



8 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання у районі Торецька, Назарій загинув.

У полеглого Героя залишилися кохана дівчина, батьки, сестра, бабуся та племінниця.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

