ЗСУ активно нищать ворога на Сумщині: потіснили росіян біля двох сіл

Бої проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області

Українські військові продовжують наступ на Північно-Слобожанському напрямку. Підрозділи просунулися вперед на відстань до 2,5 кілометрів, водночас тримаючи під вогневим контролем ключові логістичні маршрути ворога. Як інформує «Главком», про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, українські воїни продовжують активні дії, аби знищити противника та звільнити населені пункти.

«На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів», – сказано у повідомленні Генштабу.

Водночас, щоб не допустити логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.

Зокрема активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже другу добу поспіль має значні успіхи на найскладніших ділянках фронту – Добропільському та Покровському напрямках на Донеччині.

Як відомо, російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, триває 1270-й день повномасштабної війни в Україні.