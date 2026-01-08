Втрати ворога станом на 8 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 400 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 8 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 8 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 8 січня втратила:
- особового складу – близько 1 215 900 (+1 400) осіб.
- танків – 11 521 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 874 (+9) од.
- артилерійських систем – 35 874 (+17) од.
- РСЗВ – 1 596 (+1) од.
- засоби ППО – 1 269 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 102 074 (+225) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 336 (+112) од.
- спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1415-й день повномасштабної війни в Україні.
