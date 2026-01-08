Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 8 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 521 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 400 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 8 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 8 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 8 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 215 900 (+1 400) осіб.
  • танків – 11 521 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 874 (+9) од.
  • артилерійських систем – 35 874 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 596 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 269 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 102 074 (+225) од.
  • крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 336 (+112) од.
  • спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1415-й день повномасштабної війни в Україні.

втрати Генштаб війна військова техніка

Втрати ворога станом на 8 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
