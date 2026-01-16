Головна Країна Політика
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський попередив українців
фото: скриншот з відео

Зеленський: Будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги

Президент Володимир Зеленський попередив, що російська терористична армія готується до нових масованих ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1423-го дня війни.

«Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами і щодо ракет для ППО, і щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємось прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України», – зазначив президент.

Зокрема, глава держави наголосив: «Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки».

Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін виступив із заявою. Диктатор заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій в Україні.

