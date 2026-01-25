Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський
фото: ДСНС Києва

Президент України закликав світ до щоденного постачання ППО на фоні атак росіян

Сьогодні, 25 січня 2026 року, президент України Володимир Зеленський оприлюднив статистику російського терору. Глава держави наголосив, що інтенсивність ударів по цивільній інфраструктурі вимагає від партнерів переходу на режим щоденної підтримки українського неба.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – наша енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки. Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів», – зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що кожен такий масований удар спрямований на те, щоб спричинити гуманітарну катастрофу в розпал зими.

«Кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба», – підкреслив Зеленський.

За словами президента, сьогодні у Литві триває координація дій з лідерами, щоб посилювати Україну.

«Сьогодні у Вільнюсі координуємось із нашими партнерами в регіоні – Литвою і Польщею. Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Всі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з Росії, і саме наші народи розуміють це найкраще. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до столиці Литви. Мета візиту – участь в урочистостях до 163-ї річниці Січневого повстання (1863–1864 рр.), яке об’єднує український, польський та литовський народи у спільній історичній боротьбі проти імперського гніту Москви.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Келлог сподівається на хороший результат мирних переговорів
Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні
22 сiчня, 11:46
Зеленський: Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму
Майже 60% столиці – без електрики – Зеленський
21 сiчня, 13:45
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
20 сiчня, 09:04
Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години
Надзвичайна ситуація в енергетиці. Зеленський пояснив, що це означає
14 сiчня, 19:51
Зеленський підписав новий указ
Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ
13 сiчня, 17:55
Литва заявила, що вона проти комінукації ЄС із Путіним
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним
13 сiчня, 13:46
Росія може зазнати внутрішніх змін і конфліктів серед еліт, що вплине на хід війни
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди
5 сiчня, 16:18
У Харкові цієї ночі під завалами будинку знайшли тіло жінки
Атака на Україну, рятувальна операція у Харкові: головне за ніч
3 сiчня, 05:50
Глава польського уряду наголосив на необхідності гарантій безпеки у разі територіальних поступок
Туск заявив про необхідність компромісу заради миру в Україні
30 грудня, 2025, 18:19

Події в Україні

За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський
За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський
Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2026 року
Втрати ворога станом на 25 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Окупанти атакували Харків дронами
Окупанти атакували Харків дронами
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2026

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua