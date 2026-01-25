За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський

Президент України закликав світ до щоденного постачання ППО на фоні атак росіян

Сьогодні, 25 січня 2026 року, президент України Володимир Зеленський оприлюднив статистику російського терору. Глава держави наголосив, що інтенсивність ударів по цивільній інфраструктурі вимагає від партнерів переходу на режим щоденної підтримки українського неба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – наша енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки. Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів», – зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що кожен такий масований удар спрямований на те, щоб спричинити гуманітарну катастрофу в розпал зими.

«Кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба», – підкреслив Зеленський.

За словами президента, сьогодні у Литві триває координація дій з лідерами, щоб посилювати Україну.

«Сьогодні у Вільнюсі координуємось із нашими партнерами в регіоні – Литвою і Польщею. Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Всі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з Росії, і саме наші народи розуміють це найкраще. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до столиці Литви. Мета візиту – участь в урочистостях до 163-ї річниці Січневого повстання (1863–1864 рр.), яке об’єднує український, польський та литовський народи у спільній історичній боротьбі проти імперського гніту Москви.