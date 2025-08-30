Головна Світ Політика
Трамп про гарантії безпеки для України: Можливо, ми щось зробимо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Якби я міг це зупинити (війну в Україні), та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що США можуть допомогти європейським країнам у забезпеченні гарантій

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська не будуть розміщені в Україні в рамках гарантій безпеки. За його словами, забезпечувати військову присутність має Європа, хоча й за підтримки Вашингтона. Про це він заявив в інтерв'ю Daily Caller, передає «Главком».

На запитання журналістки про присутність американських військових в Україні після війни, Трамп відповів «ні». Проте він не виключив, що США можуть допомогти європейським країнам у забезпеченні гарантій, зокрема, надавши повітряну підтримку.

«Можливо, ми щось зробимо... Якби я міг це зупинити (війну в Україні), та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли», – заявив Трамп.

Він також визнав, що без надання гарантій безпеки Україні обійтися неможливо, але підкреслив, що забезпечувати їх буде Європа.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч за участі Володимира Зеленського, Володимира Путіна та його самого все ж відбудеться. А ось щодо зустрічі українського та російського лідерів є сумніви. Як інформує «Главком», про це пише Daily Caller.

«Буде тристороння (зустріч, – ред.). Двостороння – не знаю, але тристороння станеться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові», – заявив Трамп.

Американський президент цинічно порівняв криваву війну в Україні з бійкою двох дітей на майданчику.

До слова, високопоставлені чиновники Білого дому вважають, що деякі європейські лідери підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні лише публічно, а насправді таємно намагаються звести нанівець прогрес, що був досягнутий за лаштунками саміту на Алясці. Як інформує «Главком», про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

Через два тижні після саміту між президентом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним не спостерігається очевидного прогресу у припиненні бойових дій в Україні. Розчаровані помічники Трампа стверджують, що провина лежить на європейських союзниках, а не на Трампі чи навіть Путіні.

