Імперіалістичні плани Путіна не обмежаться Україною – Мерц

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Імперіалістичні плани Путіна не обмежаться Україною – Мерц
З України імперіалістичні плани Путіна лише почнуть розвиватися
Канцлер Німеччини Фрідріх  Мерц закликав європейські країни переосмислити свої пріоритети

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що імперіалістичні амбіції російського диктатора Володимира Путіна, найімовірніше, не закінчаться на Україні, передає «Главком» із посиланням на Sky News.

За його словами, усе свідчить про те, що саме з України ці плани лише почнуть розвиватися. 

Мерц закликав європейські країни переосмислити свої пріоритети та шукати нових партнерів у світі, оскільки відносини зі США змінюються. Він зазначив, що Вашингтон все частіше пов’язує партнерство з власними інтересами, що робить ці зв'язки менш очевидними. При цьому канцлер підкреслив, що США залишаються важливим союзником, але Європа має коригувати свою зовнішню політику«без фальшивої ностальгії».

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не має достатнього впливу, щоб змусити Росію припинити війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Наразі ми не в змозі чинити достатній тиск на Путіна, щоб припинити цю війну. Ми залежимо від допомоги США», – сказав Мерц. Водночас, за його словами, такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, укладають нові партнерські угоди з Росією.

Нагадаємо, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. 

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. За повідомленням Reuters, Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, оскільки це фінансує війну Москви проти України. 

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп анонсував дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну. Про це, як пише «Главком», він сказав під час вечері лідерів технологічних компаній, передає АР.

Теги: війна путін Європа Фрідріх Мерц

