Повернуться не всі: експерти сумніваються у прогнозах НБУ щодо українських мігрантів

«Значна частина тих українців, які вже інтегрувалися за кордоном, навряд чи повернуться найближчим часом»

Національний банк України прогнозує, що масове повернення українських мігрантів може розпочатися у 2027–2028 роках. Водночас експерти сумніваються в реалістичності таких оцінок і наголошують: ключовим фактором залишатиметься безпека, рівень життя та можливості працевлаштування в Україні.

Згідно з інфляційним звітом НБУ за січень 2026 року, чисте повернення українців очікується вже у 2027 році (близько 100 тис. осіб), а у 2028-му може зрости до 500 тис. Водночас у 2026 році регулятор прогнозує відтік ще приблизно 200 тис. громадян через безпекову ситуацію.

Однак президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник вважає, що будь-які прогнози наразі мають дуже умовний характер і напряму залежать від перебігу війни.

«Насправді, будь-які прогнози у нас базуються на тому, коли закінчаться військові дії, на яких умовах вони закінчаться, чи будемо ми очікувати потенційно другу серію, тобто повторення нападу з боку росії. І все це буде, зрозуміло, впливати на бажання людей повертатися або залишатися за кордоном. Бо безпековий фактор, він буде самим головним в найближчі роки», – каже він.

Воскобойник наголошує, що рішення про повернення українці прийматимуть, виходячи з практичних речей – наявності житла, роботи та рівня доходів.

«Люди будуть шукати роботу не як процес, а як можливість заробити гроші. Вони будуть порівнювати з тим, що вони зараз вже мають там за кордоном», – додає він.

На думку експерта, значна частина тих українців, які вже інтегрувалися за кордоном, навряд чи повернуться найближчим часом.

«От по ним, на жаль, вибір буде навряд чи на користь України», – коментує він.

Поки в Україні все частіше говорять про повернення людей після війни, реальність виглядає складніше, наголошує голова Європейської асоціації жінок України Віолетта Дворнікова. Частина українців за кордоном уже не просто перечікує – вони облаштовули своє життя і будуть нові плани, які часто уже не пов'язані з Україною, додає вона.

«Ми бачимо чіткий тренд: українці все більше інтегруються в європейські суспільства і починають будувати довгострокові плани на життя. Це прямо знижує ймовірність їх повернення навіть після завершення війни», – каже Дворнікова.

Вона підкреслює, що дедалі більше родин переходять від тимчасового перебування до стабільного життя за кордоном.

«Якщо раніше люди розглядали виїзд як тимчасовий крок, то зараз значна частина вже мають стабільну роботу, нову освіту, освіту для дітей і широкі соціальні зв’язки – і це змінює їх рішення на користь залишитися», – додає вона.

За словами Дворнікової, навіть у разі покращення безпекової ситуації цього може бути недостатньо для масового повернення українців додому.

«Без конкурентних умов життя – роботи, доходів – і вже на рівні країн ЄС – та зрозумілих перспектив Україна ризикує втратити значну частину працездатного населення назавжди», – наголошує вона.

Таким чином, експерти сходяться в одному: прогноз НБУ не відображає реальних перспектив стосовно кількості українців, які ймовірно, що вирішать повернутися додому навіть за умова закінчення війни.