На Волині натовп заблокував військових посеред села (відео)

Лариса Голуб
Люди блокують машину військових
Ілюстративне фото

Люди оточили службовий транспорт та пошкодили лобове скло

У Луцькому районі чергова спроба оповіщення населення перетворилася на масову сутичку. Поблизу села Горянівка місцеві жителі взяли в облогу службовий автомобіль територіального центру комплектування, пошкодивши транспортний засіб. Про це повідомляє речниця Волинського обласного центру комплектування Уляна Кравчук, інформує «Главком».

За словами речниці, під час виконання службових обов’язків групою оповіщення, дорогу військовим перегородив натовп місцевих мешканців. Ситуація швидко загострилася. Відео інциденту розлетілося в мережі.

На кадрах видно, як люди розхитують автомобіль військових, відчиняють пасажирські двері та обурюються діями працівників. Зокрема, одна з жінок каже: «Забирайте кого хочете, давайте, обирайте». Інші учасники конфлікту звинувачують військових у тому, що ті «пакують людей» і порушують законодавство.

«Один із мотоциклістів обігнав службовий транспорт, після чого, тримаючи в руках предмет, схожий на цеглу, почав рухатися назустріч. У зв’язку з цим автомобіль військових був змушений зупинитися. Для з’ясування обставин до цивільних вийшов поліцейський», – зазначила Уляна Кравчук.

Речниця повідомила, що люди поводилися агресивно, намагалися відчинити двері службового автомобіля та силоміць витягнути військовослужбовців. Люди били по автомобілю та пошкодили лобове скло.

Врешті група оповіщення вирішила поїхати геть. У поліції Волинської області зазначають, що від військових звернень з приводу цього інциденту не надходило.

Військові нагадують, що за перешкоджання роботі центру комплектування в умовах воєнного стану передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

«Главком» писав, що в Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру. 

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».

Читайте також

Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: повний перелік правил та нові спрощення
Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: повний перелік правил та нові спрощення
18 лютого, 22:11
Інцидент стався під час роботи групи оповіщення
Напад у Кривому Розі: чоловік ударив ножем військового ТЦК під час уточнення даних
25 лютого, 09:40
Полковник Паліса упевнений, що майбктнє за контрактною армією
Військові матимуть чіткі терміни служби і відстрочку після контракту – Паліса
1 березня, 20:31
СБУ викрила посадовців ТЦК у схемі з фіктивними посвідченнями
СБУ викрила в Одесі схему ухилення від мобілізації
2 березня, 14:55
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта за місцем проживання
СБУ запобігла подвійному теракту в Києві: затримано іноземця-найманця РФ
6 березня, 11:06
Вербування іноземців до російської армії здійснюється на системній основі
РФ сформувала чорний список держав, з яких не можна вербувати найманців для війни з Україною
10 березня, 07:22
Дії чоловіків кваліфіковано за статтею про хуліганство
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
11 березня, 11:54
Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді
«Я не київська перепічка». Мадяр прокоментував скандал навколо своєї заяви про мобілізацію
16 березня, 16:39
17 березня – День мобілізаційного працівника
День мобілізаційного працівника України 2026: історія свята, привітання та чому ця служба є критичною для оборони
Вчора, 07:31

«Переодружився у церкві». Кандидат до Антикорсуду видав низку курйозних пояснень
«Переодружився у церкві». Кандидат до Антикорсуду видав низку курйозних пояснень
Повернуться не всі: експерти сумніваються у прогнозах НБУ щодо українських мігрантів
Повернуться не всі: експерти сумніваються у прогнозах НБУ щодо українських мігрантів
Іноземець примудрився прожити в Україні 18 років без документів: як це йому вдалося
Іноземець примудрився прожити в Україні 18 років без документів: як це йому вдалося
«Укренерго» повідомило про складну ситуацію в енергосистемі 18 березня
«Укренерго» повідомило про складну ситуацію в енергосистемі 18 березня
Аварійні відключення світла 18 березня 2026 року: перелік регіонів
Аварійні відключення світла 18 березня 2026 року: перелік регіонів

«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
