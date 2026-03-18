На Волині натовп заблокував військових посеред села (відео)

Люди оточили службовий транспорт та пошкодили лобове скло





У Луцькому районі чергова спроба оповіщення населення перетворилася на масову сутичку. Поблизу села Горянівка місцеві жителі взяли в облогу службовий автомобіль територіального центру комплектування, пошкодивши транспортний засіб. Про це повідомляє речниця Волинського обласного центру комплектування Уляна Кравчук, інформує «Главком».

За словами речниці, під час виконання службових обов’язків групою оповіщення, дорогу військовим перегородив натовп місцевих мешканців. Ситуація швидко загострилася. Відео інциденту розлетілося в мережі.

На кадрах видно, як люди розхитують автомобіль військових, відчиняють пасажирські двері та обурюються діями працівників. Зокрема, одна з жінок каже: «Забирайте кого хочете, давайте, обирайте». Інші учасники конфлікту звинувачують військових у тому, що ті «пакують людей» і порушують законодавство.

«Один із мотоциклістів обігнав службовий транспорт, після чого, тримаючи в руках предмет, схожий на цеглу, почав рухатися назустріч. У зв’язку з цим автомобіль військових був змушений зупинитися. Для з’ясування обставин до цивільних вийшов поліцейський», – зазначила Уляна Кравчук.

Речниця повідомила, що люди поводилися агресивно, намагалися відчинити двері службового автомобіля та силоміць витягнути військовослужбовців. Люди били по автомобілю та пошкодили лобове скло.

Врешті група оповіщення вирішила поїхати геть. У поліції Волинської області зазначають, що від військових звернень з приводу цього інциденту не надходило.

Військові нагадують, що за перешкоджання роботі центру комплектування в умовах воєнного стану передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

«Главком» писав, що в Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру.

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».