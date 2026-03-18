Іноземець примудрився прожити в Україні 18 років без документів: як це йому вдалося

Чоловік проживав у Берегові без документів із 2008 року

На Закарпатті працівники міграційної служби виявили громадянина Вірменії, який примудрився прожити в Україні трохи менше двох десятків років, не маючи законних підстав для перебування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну міграційну службу.

Як з'ясувалося, іноземець в’їхав на територію України ще у 2008 році. Потім загубив паспорт громадянина Вірменії. Але він жодного разу не звертався до державних органів для легалізації свого статусу, отримання посвідки на проживання чи продовження терміну перебування. Фактично чоловік перебував поза правовим полем майже 18 років. На іноземця склали адміністративний протокол та оштрафували.

«За порушення правил перебування в Україні іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною другою статті 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено штраф у розмірі 5100 гривень», – йдеться у повідомленні міграційників.

Нині чоловіка помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Там він перебуватиме до завершення необхідних процедур і подальшого видворення за межі України.

