Іноземець примудрився прожити в Україні 18 років без документів: як це йому вдалося

glavcom.ua
Громадянина Вірменії оштрафували та помістили до пункту тимчасового перебування
фото: Державна міграційна служба

Чоловік проживав у Берегові без документів із 2008 року 

На Закарпатті працівники міграційної служби виявили громадянина Вірменії, який примудрився прожити в Україні трохи менше двох десятків років, не маючи законних підстав для перебування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну міграційну службу.

Як з'ясувалося, іноземець в’їхав на територію України ще у 2008 році. Потім загубив паспорт громадянина Вірменії. Але він жодного разу не звертався до державних органів для легалізації свого статусу, отримання посвідки на проживання чи продовження терміну перебування. Фактично чоловік перебував поза правовим полем майже 18 років. На іноземця склали адміністративний протокол та оштрафували.

«За порушення правил перебування в Україні іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною другою статті 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено штраф у розмірі 5100 гривень», – йдеться у повідомленні міграційників.

Нині чоловіка помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Там він перебуватиме до завершення необхідних процедур і подальшого видворення за межі України.

«Главком» писав, що в Україні можна оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно. Подати заяву на оформлення можна у підрозділах ДМС, ЦНАПах або центрах «Паспортний сервіс». Ця послуга доступна як для дорослих, так і для дітей до 14 років, зокрема й у випадках, коли старі документи були втрачені або викрадені.

Нагадаємо, Уряд повернув стандартні обмеження на строк дії закордонних паспортів, призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ. Прострочені документи тепер знову необхідно замінювати, як це було до війни.

До слова, Верховна Рада змінила правила оформлення паспортів зразка 1994 року: записи у документах тепер робитимуть виключно державною мовою, без дублювання російською.

