Загроза з Білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба

Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території

Поблизу державного кордону України на території Білорусі наразі не фіксується переміщення особового складу чи військової техніки. Проте потенційна загроза з боку цієї країни залишається цілком реальною. Про це в ефірі Національного телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує «Главком».

За словами речника Державної прикордонної служби України, безпосередньо біля українського кордону активних дій ворога не спостерігається. Водночас ситуація може змінитись у будь-який момент через повну підконтрольність Мінська Кремлю.

«Зараз у безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо переміщення особового складу чи техніки. Але попри те, що зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості, в будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові свої сили», – зауважив Демченко.

Також Андрій Демченко підкреслив, що самопроголошена влада Білорусі свідомо та регулярно нагнітає інформаційну та військову обстановку.

«Це постійне нагнітання ситуації, що для Білорусі йде загроза з різних боків, і вони мають бути сильними, щоб відповісти на будь-які виклики. Хоча Білорусі ніхто не загрожує. Натомість Білорусь продовжує підтримувати Росію, постійно проводити навчання, перевірку своєї боєготовності», – зазначив речник.

Окрему небезпеку становить поточний шантаж Мінська та Москви про наявність та можливе застосування тактичної ядерної зброї, яка раніше була розміщена на території республіки.

У Держприкордонслужбі запевняють, що українські сили оборони чітко оцінюють усі ризики, продовжують зміцнювати оборонні лінії вздовж усього північного кордону та готові до будь-якого розвитку подій.

«Главком» писав, що Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. У білоруському міноборони зазначили, що під час маневрів перевірять готовність армії до швидкого розгортання засобів масового ураження у різних куточках країни. Особливий акцент військові планують зробити «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».

Зауважимо, що Збройні сили Російської Федерації також розпочали навчання з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії. Під час навчань буде відпрацьовано питання підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусі. Метою ядерних навчань є нібито відпрацювання дій для стримування противника та перевірка рівня підготовки залучених військ.

Як повідомлялося, Путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил. Диктатор стверджує, що дальність дії ракети «Сармат» може перевищувати 35 тис. кілометрів. У Кремлі заявляють, що вона має замінити радянський комплекс «Воєвода» і нібито значно перевершує його за бойовими характеристиками.