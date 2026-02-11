Українські військові знищили нову військову розробку РФ зі штучним інтелектом (відео)

ЗСУ знищили ударний дрон «Клин», який позиціонували як «шахедоподібний» безпілотник зі штучним інтелектом

Українські військові в одному з повітряних боїв знищили ударний дрон «Клин». Це – нова розробка російського військово-промислового комплексу. Про це повідомили бійці 118 ОМБр у соцмережі, інформує «Главком».

Повідомляється, що цей ударний дрон увійшов до зони відповідальності підрозділу 10 лютого. Його наші бійці перехопили та знищили.

Цікавий факт: цю технічну новинку наші воїни ліквідували через чотири місяці після її офіційної презентації, що відбулася в жовтні 2025 року.

Виявляється, що цей дрон здатний автономно виявляти та вражати цілі на відстані до 120 км.

За офіційними даними, характеристики цього дрона такі:

злітна вага – 13,5 кг;

швидкість польоту – 108-300 км/год;

розмах крил – 1,9 м;

максимальну висоту польоту – до 2 км;

бойову частину – до 5 кг;

можливість використання кумулятивної чи фугасної бойової частини.

