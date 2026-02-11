Головна Техно HiTech
Українські військові знищили нову військову розробку РФ зі штучним інтелектом (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Українські військові знищили нову військову розробку РФ зі штучним інтелектом (відео)
ЗСУ збили нову військову розробку РФ
фото: Міністерство оборони України

ЗСУ знищили ударний дрон «Клин», який позиціонували як «шахедоподібний» безпілотник зі штучним інтелектом

Українські військові в одному з  повітряних боїв знищили ударний дрон «Клин». Це – нова розробка російського військово-промислового комплексу.  Про це повідомили  бійці 118 ОМБр у соцмережі, інформує «Главком».

Повідомляється, що цей ударний дрон увійшов до зони відповідальності підрозділу 10 лютого. Його наші бійці перехопили та знищили.

Цікавий факт: цю технічну новинку наші воїни ліквідували через чотири місяці після її офіційної презентації, що відбулася в жовтні 2025 року.

Виявляється, що цей дрон здатний автономно виявляти та вражати цілі на відстані до 120 км.  

За офіційними даними, характеристики цього дрона такі:

  • злітна вага – 13,5 кг;
  • швидкість польоту – 108-300 км/год;
  • розмах крил – 1,9 м;
  • максимальну висоту польоту – до 2 км;
  • бойову частину – до 5 кг;
  • можливість використання кумулятивної чи фугасної бойової частини.

Нагадаємо, РФ вбила трьох дітей та батька у Богодухові. У ніч проти 11 лютого російський ударний безпілотник влучив у будинок в Богодухові на Харківщині. Унаслідок вибуху загинуло троє дітей та їхній батько, матір поранено.

Рятувальникам вдалося врятувати маму дітей. Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки. Вона на 35-му тижні вагітності. Варто зазначити, що родина кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів на Харківщині.

Теги: ЗСУ війна росія дрон

