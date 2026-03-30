Загинув під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Олександра Манькевича

На початку повномасштабного вторгнення Олександр Манькевич добровільно став на захист Батьківщини

Дружина захисника: «Він ішов насамперед за свою сім’ю, щоб захистити нас»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Манькевича.

43-річний сержант Олександр Манькевич загинув 17 березня 2026 року внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Олександр Манькевич народився 22 лютого 1983 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №27, згодом здобув фах автомеханіка у місцевому автотранспортному технікумі.

Після строкової служби в армії працював охоронцем, а згодом займався ремонтом автомобілів. На початку повномасштабного вторгнення Олександр Манькевич добровільно став на захист Батьківщини.

фото: Рівненська міська рада/Facebook

«Він ішов насамперед за свою сім’ю, щоб захистити нас. Це був справжній патріот. Олександр швидко адаптувався до служби і повністю занурився у військові будні. Він був надійним другом, хорошим батьком і вірним чоловіком. Любив спорт і привчав до нього дітей – обидві наші доньки займаються гімнастикою», – розповіла дружина захисника.

Прощання з Олександром Манькевичем відбулося 28 березня на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

У захисника залишилися дружина, двоє дітей, батьки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.