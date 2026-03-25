Іран дозволив деяким суднам проходити через Ормузьку протоку

Іран зазначив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю

Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.

Водночас іранська сторона чітко окреслила обмеження: будь-які активи, обладнання чи судна, що належать США, Ізраїлю або їхнім союзникам по військовій операції, не мають права на мирний прохід. У Тегерані наголосили, що вжили «пропорційних заходів», аби завадити противникам використовувати протоку для проведення ворожих операцій.

Варто зауважити, що бойові дії за участю США та Ізраїлю проти Ірану фактично паралізували рух через цей регіон, через який проходить близько п'ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого газу. Це вже призвело до значних перебоїв у глобальних енергетичних поставках. Документ, з яким ознайомилися міжнародні агенції, було надіслано всім 15 членам Радбезу ООН, а згодом поширено серед 176 держав-учасниць Міжнародної морської організації в Лондоні.

Раніше Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом.

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.