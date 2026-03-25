Іран дозволив деяким суднам проходити через Ормузьку протоку

glavcom.ua
Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу
фото: Reuters

Іран зазначив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю

Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.

Водночас іранська сторона чітко окреслила обмеження: будь-які активи, обладнання чи судна, що належать США, Ізраїлю або їхнім союзникам по військовій операції, не мають права на мирний прохід. У Тегерані наголосили, що вжили «пропорційних заходів», аби завадити противникам використовувати протоку для проведення ворожих операцій.

Варто зауважити, що бойові дії за участю США та Ізраїлю проти Ірану фактично паралізували рух через цей регіон, через який проходить близько п'ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого газу. Це вже призвело до значних перебоїв у глобальних енергетичних поставках. Документ, з яким ознайомилися міжнародні агенції, було надіслано всім 15 членам Радбезу ООН, а згодом поширено серед 176 держав-учасниць Міжнародної морської організації в Лондоні.

Раніше Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом. 

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

Читайте також

QatarEnergy є одним із найбільших виробників газу у світі
Іранські ракети, які атакували завод в Катарі, обійшли американські Patriot – FT
23 березня, 10:09
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
19 березня, 05:40
Нелю Штепу судять з 2014 року
Справа Нелі Штепи. Ексмер Слов’янська повідомила суд про важке захворювання
14 березня, 12:00
Ізраїль вдриав по нафтових об'єктаї Ірану у ніч на 8 березня
Іран атакував країни Перської затоки після ударів по Тегерану
11 березня, 03:58
У Білому домі заявили, що навіть можливе передання Росією розвідданих Ірану не впливає на операцію США
Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану
7 березня, 00:56
Іран атакував аеропорт в Азербайджані
Удар Ірану по Азербайджану: МЗС повідомило про поранених
5 березня, 11:10
Кіпр ініціює взаємодію з європейськими партнерами, зосереджуючись на посиленні спроможностей у сфері протиповітряної оборони
Франція направила Кіпру ракетні системи та фрегат
3 березня, 11:37
Військові дії не є разовою акцією відплати за ранкові удари Ізраїлю та США
Іран оголосив кінцеву мету війни проти Ізраїлю та США
28 лютого, 13:26
Меланія Трамп наголосить на ролі освіти як інструменту просування толерантності та миру
Перша леді США вперше очолить засідання Ради Безпеки ООН
27 лютого, 00:39

Ізраїль заперечив участь у переговорах США з Іраном та обіцяє продовжувати удари
Як Рубіо уникає гніву через війну з Іраном? Аналіз Politico
Трамп заявив про отримання таємничого подарунка від Ірану
Іран дозволив деяким суднам проходити через Ормузьку протоку
США передали Ірану мирний план із 15 пунктів для припинення війни
Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
23 березня, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
