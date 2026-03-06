Британія заявила про право атакувати військові цілі в Ірані

Лондон заявив про законні підстави для ударів по базах, звідки здійснюють атаки на британські сили на Близькому Сході

Велика Британія має законне право завдавати ударів по військових об’єктах на території Ірану, якщо вони використовуються для атак проти британських військових або союзників у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За словами британського глави МЗС Девіда Ламмі британські винищувачі F-35 і Typhoon, які розгорнуті на Близькому Сході, наразі виконують оборонні завдання. Зокрема, вони перехоплюють ракети та безпілотники, які запускають іранські сили або пов’язані з ними угруповання проти союзників Лондона у регіоні.

Водночас британський уряд вважає, що має правові підстави для нанесення ударів безпосередньо по об’єктах на території Ірану, якщо вони використовуються для атак проти британських інтересів. «Захист наших людей та захист наших співробітників є цілком законним, тому за таких обставин нам доступні всі оперативні можливості», – заявив Ламмі.

На запитання журналістів про можливість превентивного удару по іранській базі у разі загрози атаки віцепрем’єр відповів, що такі дії також можуть бути законними. Заява пролунала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, де іранські ракети та безпілотники неодноразово використовувалися для атак по військових об’єктах і союзниках західних країн у регіоні.

Велика Британія, як і інші країни Заходу, має військову присутність у регіоні та бере участь у спільних операціях із захисту союзників від ракетних і безпілотних атак. Лондон неодноразово заявляв, що готовий реагувати на загрози своїм військовим та інфраструктурі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити повне усунення керівної структури Ірану, у нього є кілька кандидатур на посаду «хорошого лідера».

До слова, Трамп назвав премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера невдахою у розмовах з друзями. Американський лідер висловився так під час приватної вечері, що відбулася два тижні тому.