Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня

Дайджест новин, що сталися у ніч 11 квітня 2026 року

Росія атакувала українські міста безпілотниками, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про Іран напередодні проведення переговорів про мир, БпЛА атакували Краснодарський край.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 квітня:

Росія атакувала Україну БпЛА

Цієї ночі вибухи пролунали у Сумах, Одесі та Полтавщині.

Одеса

У ніч на 11 квітня російські терористи вдарили по Одесі безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Лисак повідомив, що внаслідок атаки є влучання в приватний будинок в одному з районів Одеси.

Суми

У ніч на 11 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За інформацією Григорова, російські терористи вчергове вдарили безпілотником по житловому будинку.

Внаслідок удару російських безпілотників по житлових кварталах Сум постраждали 14 осіб. Окупанти поцілили безпосередньо у будинки цивільного населення.

Полтавщина

Вночі 11 квітня російська терористична армія вдарила по Полтавщині безпілотниками. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, окупанти атакували Лубенський район. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні.

Безпілотники атакували Краснодарський край

У ніч на 11 квітня Краснодарський край РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Найбільш напружена ситуація спостерігалася в Новоросійську, Геленджику та Кримському районі, де місцеві мешканці нарахували десятки вибухів та бачили яскраві спалахи в небі над акваторією Чорного моря. За словами очевидців, звуки двигунів безпілотників було чутно понад годину, поки працювали системи ППО.

Однією з головних цілей атаки знову стала лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) «Кримська», що належить компанії «Транснафта».

Трамп назвав умову для угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння.

Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.

Трамп заявив про поразку Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують відкрити Ормузьку протоку, попри позицію Тегерана.

За словами Трампа, Іран зазнав військової поразки, тому Вашингтон забезпечить вільне судноплавство в регіоні «разом з ними або без них». Трамп висловив переконання, що розблокування відбудеться швидко, а в разі потреби США готові застосувати інші методи для досягнення мети.

