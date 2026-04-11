Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня

Аліна Самойленко
Дайджест новин, що сталися у ніч 11 квітня 2026 року

Росія атакувала українські міста безпілотниками, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про Іран напередодні проведення переговорів про мир, БпЛА атакували Краснодарський край.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 квітня:

Росія атакувала Україну БпЛА

Цієї ночі вибухи пролунали у Сумах, Одесі та Полтавщині.

Пожежа у Сумах після російської атаки
Одеса

У ніч на 11 квітня російські терористи вдарили по Одесі безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Лисак повідомив, що внаслідок атаки є влучання в приватний будинок в одному з районів Одеси.

Суми

У ніч на 11 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За інформацією Григорова, російські терористи вчергове вдарили безпілотником по житловому будинку.

Внаслідок удару російських безпілотників по житлових кварталах Сум постраждали 14 осіб. Окупанти поцілили безпосередньо у будинки цивільного населення.

Полтавщина

Вночі 11 квітня російська терористична армія вдарила по Полтавщині безпілотниками. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, окупанти атакували Лубенський район. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні.

Безпілотники атакували Краснодарський край

У ніч на 11 квітня Краснодарський край РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Найбільш напружена ситуація спостерігалася в Новоросійську, Геленджику та Кримському районі, де місцеві мешканці нарахували десятки вибухів та бачили яскраві спалахи в небі над акваторією Чорного моря. За словами очевидців, звуки двигунів безпілотників було чутно понад годину, поки працювали системи ППО.

Однією з головних цілей атаки знову стала лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) «Кримська», що належить компанії «Транснафта». 

Трамп назвав умову для угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. 

Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.

Трамп заявив про поразку Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують відкрити Ормузьку протоку, попри позицію Тегерана. 

За словами Трампа, Іран зазнав військової поразки, тому Вашингтон забезпечить вільне судноплавство в регіоні «разом з ними або без них». Трамп висловив переконання, що розблокування відбудеться швидко, а в разі потреби США готові застосувати інші методи для досягнення мети.

Читайте також

Президент Сполучених Штатів заявив, що має високий рівень підтримки у Венесуелі
«Швидко вивчу іспанську і балотуватимусь». Трамп зробив заяву про вибори у Венесуелі
7 квiтня, 10:19
Як пояснив глава держави, Росія заявляє, що вона нібито за два місяці зможе захопити усю Донецьку область
Україна має два місяці, щоб вийти з Донбасу. Зеленський розповів про новий ультиматум РФ
31 березня, 17:57
На заводі не було заявлених ядерних матеріалів
Іранський завод з виробництва важкої води припинив роботу після удару
30 березня, 06:15
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал «Усть-Луга» на Балтиці
СБУ вдруге за тиждень уразила нафтотермінал Усть-Луга
29 березня, 14:41
Петров приєднався до ЗСУ у квітні 2025 року
На війні загинув стендап-комік та військовий Артур Петров
27 березня, 15:44
Російська делегація прилетіла до США для переговорів
Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит
26 березня, 21:12
У Кувейті БПЛА атакували міжнародний аеропорт
У Кувейті БПЛА атакували міжнародний аеропорт
15 березня, 11:23
Україна перейшла до конкретики – пропозиції унікальних оборонних рішень
Заява Трампа про дрони грає на користь України. І ось чому
14 березня, 13:20
Ізраїль знищив ядерний об’єкт Ірану поблизу Тегерана
Ізраїль заявив про удар по секретному ядерному об’єкту Ірану
12 березня, 15:49

Події в Україні

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2026
Росія атакувала Полтавщину безпілотниками: загинула людина
Росія атакувала Полтавщину безпілотниками: загинула людина
Росія атакувала Суми: є влучання у багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Суми: є влучання у багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)
Лінія фронту станом на 10 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 10 квітня 2026. Зведення Генштабу

Новини

В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
9 квiтня, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
9 квiтня, 16:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
