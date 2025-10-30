Головна Країна Події в Україні
Повітряні сили повідомили, скільки вночі дронів та ракет запустила РФ по Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Повітряні сили повідомили, скільки вночі дронів та ракет запустила РФ по Україні
Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 61 ударного БпЛА на 20 локаціях
фото: Запорізька ОВА

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі

У ніч на 30 жовтня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

РФ використала вночі для обстрілу України:

  • 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим);
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із Нижнєгородської обл. – РФ);
  • п'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської обл. – РФ);
  • вісім крилатих ракет «Калібр»;
  • дві крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезька обл. – РФ);
  • 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської обл. – РФ);
  • дві керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);
  • одну керовану авіаційну ракету Х-31П (із акваторії Чорного моря).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 року
Авіаційні втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

  • 592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • сім крилатих ракет «Калібр»;
  • одну крилату ракету Іскандер-К;
  • 21 крилатих ракет Х-101;
  • двікеровані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударного БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, три ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей, є загиблі.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

До слова, російська терористична армія масовано вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття.

Повітряні сили повідомили, скільки вночі дронів та ракет запустила РФ по Україні
Повітряні сили повідомили, скільки вночі дронів та ракет запустила РФ по Україні
Удар по Запоріжжю: є загиблі, серед поранених – діти (оновлено)
Удар по Запоріжжю: є загиблі, серед поранених – діти (оновлено)
Прикарпаття: окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури
Прикарпаття: окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури
Відключення електроенергії 30 жовтня 2025 року скасовані
Відключення електроенергії 30 жовтня 2025 року скасовані
Окупанти атакували ТЕС в різних регіонах України
Окупанти атакували ТЕС в різних регіонах України
Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»

